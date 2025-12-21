Conservas La Deslumbrante: así se llamará el nuevo negocio que le ha devuelto la ilusión a Inés

Catalina ha regresado del internado totalmente transformada. Ahora, la joven se muestra amable y cercana con el servicio y se interesa por las ideas y proyectos de su madre. Algo que antes parecía imposible.

Jaime acompaña a su hermana a visitar las instalaciones donde doña Inés ha decidido abrir su nuevo negocio. En el taller ya trabajan varias de las antiguas empleadas del aserradero, las mismas que Antonio Barba Peláez despidió en los últimos meses.

Catalina felicita a Clara por la labor que está desempeñando y le comenta a su madre que ha preparado una sorpresa: unos bocetos de la fábrica con todo lujo de detalles. “Son deslumbrantes”, exclama Inés, emocionada.

La joven recalca que todavía falta añadir el nombre del negocio a los dibujos y Jaime propone el apellido Valdés, pero doña Inés ya lo tiene claro: “Conservas La Deslumbrante”.

En la otra punta del mundo, Gustavo recibe la noticia con cierto desagrado: “Lo que tendrían que haber hecho es volver a Cuba después de vender el aserradero”. ¿Regresará a Punta do Bico en algún momento? Disfruta del cuarto capítulo de Las hijas de la criada en atresplayer.