Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 4

Conservas La Deslumbrante: así se llamará el nuevo negocio que le ha devuelto la ilusión a Inés

La madre de Jaime no puede ocultar su entusiasmo por este nuevo proyecto, con el que además ha conseguido dar empleo a muchas de las mujeres que antes trabajaban en el aserradero.

Conservas La Deslumbrante: así se llamará el nuevo negocio que le ha devuelto la ilusión a Inés

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Catalina ha regresado del internado totalmente transformada. Ahora, la joven se muestra amable y cercana con el servicio y se interesa por las ideas y proyectos de su madre. Algo que antes parecía imposible.

Jaime acompaña a su hermana a visitar las instalaciones donde doña Inés ha decidido abrir su nuevo negocio. En el taller ya trabajan varias de las antiguas empleadas del aserradero, las mismas que Antonio Barba Peláez despidió en los últimos meses.

Catalina felicita a Clara por la labor que está desempeñando y le comenta a su madre que ha preparado una sorpresa: unos bocetos de la fábrica con todo lujo de detalles. “Son deslumbrantes”, exclama Inés, emocionada.

La joven recalca que todavía falta añadir el nombre del negocio a los dibujos y Jaime propone el apellido Valdés, pero doña Inés ya lo tiene claro: “Conservas La Deslumbrante”.

En la otra punta del mundo, Gustavo recibe la noticia con cierto desagrado: “Lo que tendrían que haber hecho es volver a Cuba después de vender el aserradero”. ¿Regresará a Punta do Bico en algún momento? Disfruta del cuarto capítulo de Las hijas de la criada en atresplayer.

Sonsoles Ónega, emocionada con el inminente estreno de Las hijas de la criada: “Ha sido un viaje apasionante”

Sonsoles Ónega, emocionada con el inminente estreno de Las hijas de la criada: “Ha sido un viaje apasionante”

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

¡Celso sale de la cárcel! El marinero se reencuentra con Clara un año después

¡Celso sale de la cárcel! El marinero se reencuentra con Clara un año después

José pide la mano de Catalina, pero Inés se la niega: “Primero debéis conoceros”

José pide la mano de Catalina, pero Inés se la niega: “Primero debéis conoceros”

Conservas La Deslumbrante: así se llamará el nuevo negocio que le ha devuelto la ilusión a Inés

Conservas La Deslumbrante: así se llamará el nuevo negocio que le ha devuelto la ilusión a Inés

Gabriel en el capítulo 463 de Sueños de libertad
Avance

Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel, un paso más cerca de ser descubierto

Funeral de Mónica
Avance semanal

Los familiares y amigos de Mónica se despiden de ella en los próximos capítulos de La Encrucijada

Ferit y Seyran
Avance 

Ferit teme perder a Seyran tras el brutal final del secuestro: esta noche, capitulazo de Una nueva vida

La venganza de Akin se vuelve contra él y deja a Seyran en estado crítico, obligando a Ferit a enfrentarse a su peor miedo.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Damián descubren que Delia ha fallecido
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Damián descubren que Delia ha fallecido

La madre de Gabriel muere tras sufrir un fuerte ataque de asma.

Kazim

El detrás de cámaras más divertido de Una nueva vida: Kazim sale de un jarrón y da un susto a sus compañeros

Octavio Oramas

Encuentran el cuerpo de Mónica y Octavio lo pierde todo, el jueves en La Encrucijada

Fran Moreta nos cuenta cómo es un día de rodaje de Sueños de libertad: “Nos lo pasamos muy bien a pesar de que vayamos tan rápido”

Fran Moreta nos cuenta cómo es un día de rodaje de Sueños de libertad: “Nos lo pasamos muy bien a pesar de que vayamos tan rápido”

Publicidad