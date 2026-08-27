"Me di cuenta de cómo me mira": el próximo jueves, gran estreno de Las hijas de la criada en Antena 3

¡La cuenta atrás ha terminado! Las hijas de la criada, la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega y Premio Planeta 2023 llega al prime time de Antena 3 el próximo jueves 3 de septiembre a partir de las 23:00 horas.

Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Judith Fernández y Martina Cariddi, entre otros, protagonizan una historia que nos trasladará a la Galicia de principios del s.XX en la que el amor, la venganza, el feminismo y la lucha de clases estarán muy presentes.

El destino de dos familias cambiará por completo cuando Renata, la criada del Pazo de Espíritu Santo, decida darle a su hija un futuro mejor después de que el padre de ésta, el dueño del Pazo, se niegue a reconocerla. ¡No te pierdas esta emocionante historia, el próximo jueves en Antena 3!

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