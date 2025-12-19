“Gracias por estar conmigo en esto”: Álvaro apoya a Laura en el momento más duro de su vida

Laura está pasando el peor momento de su vida cuando su hijo, el pequeño Omar, ha empezado a sentirse mal al salir del colegio. Le dolía la cabeza y tenía fiebre y su madre, preocupada, lo llevó al hospital. Entonces, comenzó a convulsionar, dejando aterrada a su madre.

Tras enterarse, Álvaro ha ido corriendo al hospital, acompañándola en estos duros momentos. Ambos son abogados, enfrentados en los tribunales, pero mantienen fuera de los despachos una relación amorosa en secreto.

Laura le cuenta a Álvaro todo lo que pasó, notando su cercanía y su presencia en este momento. Los médicos llegan con buenas noticias: no es meningitis, y el pequeño Omar se va a recuperar.

La noticia es un bálsamo para Laura, agradeciendo a Álvaro su apoyo en todo momento. “Gracias por estar conmigo en esto”, le dice la mexicana, a lo que el abogado responde abriendo su corazón: “Gracias por dejarme entrar en tu vida”, le dice él, fortaleciendo aún más su relación.