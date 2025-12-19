Antena3
Mejores momentos | Capítulo 51

“Gracias por estar conmigo en esto”: Álvaro apoya a Laura en el momento más duro de su vida

Se han llevado al pequeño Omar al hospital por una posible meningitis y Laura está aterrada.

Julián López
Publicado:

Laura está pasando el peor momento de su vida cuando su hijo, el pequeño Omar, ha empezado a sentirse mal al salir del colegio. Le dolía la cabeza y tenía fiebre y su madre, preocupada, lo llevó al hospital. Entonces, comenzó a convulsionar, dejando aterrada a su madre.

Tras enterarse, Álvaro ha ido corriendo al hospital, acompañándola en estos duros momentos. Ambos son abogados, enfrentados en los tribunales, pero mantienen fuera de los despachos una relación amorosa en secreto.

Laura le cuenta a Álvaro todo lo que pasó, notando su cercanía y su presencia en este momento. Los médicos llegan con buenas noticias: no es meningitis, y el pequeño Omar se va a recuperar.

La noticia es un bálsamo para Laura, agradeciendo a Álvaro su apoyo en todo momento. “Gracias por estar conmigo en esto”, le dice la mexicana, a lo que el abogado responde abriendo su corazón: “Gracias por dejarme entrar en tu vida”, le dice él, fortaleciendo aún más su relación.

Nando intenta intimidar a Julia… ¡y David saca la cara por ella!

Series

Carmen le pierde el miedo a Octavio y comienza su venganza: “La cárcel es poco castigo, quiero que sufras”

“Gracias por estar conmigo en esto”: Álvaro apoya a Laura en el momento más duro de su vida

“Creía que eras mi amiga”: el dolor de Sara al ver que Amanda sabía la verdad de la muerte de Emilio

Amanda descubre que Octavio no está enfermo y vuelca todo su odio contra él: “¡No quiero ser más tu hija!”
Mejores momentos | Capítulo 51

Marta
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se enterará de los trapos sucios de Pelayo

Joaquín y Gema
Resumen

Capítulo 460 de Sueños de libertad; 18 de diciembre: los Merino, muy enfadados por la nueva relación de su madre

Joaquín y Luis están muy enfadados con su madre por haber vuelto con Damián, y Gema y Luz intentan que la comprendan.

Isabel
Capítulo 460

Isabel llama a casa de la Reina y descubre que Gabriel está casado con Begoña... ¿qué pasará ahora?

Isabel se ha quedado muy afectada tras averiguar que Gabriel se ha casado con Begoña. ¿Se vengará de él?

Maripaz

Claudia se toma la infusión alterada por Maripaz... ¿qué pasará?

María

Continúa la tensión entre María y Gabriel... ¡cuando llama Isabel a la fábrica!

Damián

¡Las dos caras de la moneda! Los De la Reina se alegran por Damián mientras que los Merino regañan a Digna

