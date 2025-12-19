Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Mejores momentos | Capítulo 51

“Creía que eras mi amiga”: el dolor de Sara al ver que Amanda sabía la verdad de la muerte de Emilio

La joven le ha enseñado el vídeo en el que aparece Octavio matando a Emilio, y Sara no ha soportado que su amiga lo supiera todo este tiempo.

“Creía que eras mi amiga”: el dolor de Sara al ver que Amanda sabía la verdad de la muerte de Emilio

Publicidad

Julián López
Publicado:

Amanda está siendo chantajeada por Saúl con el vídeo de Octavio matando a Emilio, pero tras descubrir que su padre le ha mentido con su estado de salud, la joven no ha aguantado más y se ha desentendido por completo de su padre.

Amanda estaba muy distante con Sara tras ver el vídeo, pero para intentar volver a acercarse a ella, le ha enseñado el vídeo. Ver cómo muere tu padre debe ser aterrador, pero Sara es incapaz de apartar los ojos de la pantalla, viendo los últimos instantes de la vida de Emilio.

Sara ata cabos. Ahora entiende por qué Amanda estaba tan distante con ella, pero lejos de entenderla, se enfada con ella. “Creía que eras mi amiga”, le dice la joven, echándole en cara que no le enseñó el vídeo a la comandante Serrano.

“Me equivoqué, mi padre mi engañó”, se intenta excusar Amanda, consciente de que no entregó el vídeo a las autoridades por la delicada situación que atravesaba Octavio, una mentira que ha distanciado a padre e hija desde entonces.

A Sara no le importa, y quiere hacer justicia. Agarra el portátil, dispuesta a llevar el vídeo a la Guardia Civil. Amanda no la detiene, de hecho, le insta a hacerlo. “Me estás pasando el marrón por lo que pueda hacer tu padre si se entera”, dice Sara, incapaz de ver lo que está haciendo Amanda.

La relación entre las amigas, las “hermanas”, está más rota que nunca. “Eres tú quien tiene que decidir”, le dice Amanda. ¿Hay lugar para que las jóvenes se reconcilien?

Amanda le confiesa a César que sigue embarazada pero frena su intento de formar una familia: “No te voy a acompañar”

Amanda le confiesa a César que sigue embarazada pero frena su intento de formar una familia: “No te voy a acompañar”

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

“Creía que eras mi amiga”: el dolor de Sara al ver que Amanda sabía la verdad de la muerte de Emilio

“Creía que eras mi amiga”: el dolor de Sara al ver que Amanda sabía la verdad de la muerte de Emilio

Amanda descubre que Octavio no está enfermo y vuelca todo su odio contra él: “¡No quiero ser más tu hija!”

Amanda descubre que Octavio no está enfermo y vuelca todo su odio contra él: “¡No quiero ser más tu hija!”

Marta

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se enterará de los trapos sucios de Pelayo

Joaquín y Gema
Resumen

Capítulo 460 de Sueños de libertad; 18 de diciembre: los Merino, muy enfadados por la nueva relación de su madre

Isabel
Capítulo 460

Isabel llama a casa de la Reina y descubre que Gabriel está casado con Begoña... ¿qué pasará ahora?

Maripaz
Capítulo 460

Claudia se toma la infusión alterada por Maripaz... ¿qué pasará?

Maripaz le ha llevado una tila a Claudia... ¡para drogarla! ¿Qué va a pasar ahora?

María
Capítulo 460

Continúa la tensión entre María y Gabriel... ¡cuando llama Isabel a la fábrica!

La prometida de Gabriel en París ha llamado para saber de él y le ha contestado María.

Damián

¡Las dos caras de la moneda! Los De la Reina se alegran por Damián mientras que los Merino regañan a Digna

Tres verdades incómodas de Bahar tras lo sucedido entre Uras y Seren en Renacer

Tres verdades incómodas de Bahar tras lo sucedido entre Uras y Seren en Renacer

“No estoy de acuerdo, pero es tu decisión”: César decide no entregar el vídeo de Octavio, esta noche en La Encrucijada

“No estoy de acuerdo, pero es tu decisión”: César decide no entregar el vídeo de Octavio, esta noche en La Encrucijada

Publicidad