“Creía que eras mi amiga”: el dolor de Sara al ver que Amanda sabía la verdad de la muerte de Emilio

Amanda está siendo chantajeada por Saúl con el vídeo de Octavio matando a Emilio, pero tras descubrir que su padre le ha mentido con su estado de salud, la joven no ha aguantado más y se ha desentendido por completo de su padre.

Amanda estaba muy distante con Sara tras ver el vídeo, pero para intentar volver a acercarse a ella, le ha enseñado el vídeo. Ver cómo muere tu padre debe ser aterrador, pero Sara es incapaz de apartar los ojos de la pantalla, viendo los últimos instantes de la vida de Emilio.

Sara ata cabos. Ahora entiende por qué Amanda estaba tan distante con ella, pero lejos de entenderla, se enfada con ella. “Creía que eras mi amiga”, le dice la joven, echándole en cara que no le enseñó el vídeo a la comandante Serrano.

“Me equivoqué, mi padre mi engañó”, se intenta excusar Amanda, consciente de que no entregó el vídeo a las autoridades por la delicada situación que atravesaba Octavio, una mentira que ha distanciado a padre e hija desde entonces.

A Sara no le importa, y quiere hacer justicia. Agarra el portátil, dispuesta a llevar el vídeo a la Guardia Civil. Amanda no la detiene, de hecho, le insta a hacerlo. “Me estás pasando el marrón por lo que pueda hacer tu padre si se entera”, dice Sara, incapaz de ver lo que está haciendo Amanda.

La relación entre las amigas, las “hermanas”, está más rota que nunca. “Eres tú quien tiene que decidir”, le dice Amanda. ¿Hay lugar para que las jóvenes se reconcilien?