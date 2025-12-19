Antena3
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Mejores momentos | Capítulo 51

Amanda descubre que Octavio no está enfermo y vuelca todo su odio contra él: “¡No quiero ser más tu hija!”

La joven ha recibido la noticia de la buena salud de Octavio, cuando éste había ocultado a toda su familia su mejoría.

Julián López
Publicado:

Amanda ha tenido el más momento más duro con su padre. El neumólogo de Octavio le ha dicho a su hija que el empresario se encuentra perfectamente, y que tiene una larga esperanza de vida, todo lo contrario a lo que Octavio estaba diciendo a su familia, mostrándose débil y sin fuerzas tras su insuficiencia respiratoria.

Octavio recibe la mejor de las noticias: el diagnóstico no es tan grave y decide ocultárselo a su familia

Amanda no puede creer que su padre les haya estado mintiendo a la cara, y descubre la mentira que su padre ocultaba. Octavio, al ser descubierto, deja de fingir que se encuentra mal.

En ese momento, Octavio no sabe qué hacer, a dónde mirar. Asimila que su última gran mentira ha sido descubierta, perdiendo por completo la fe y el apoyo de su hija. “¿Qué tipo de padre usa a su hija como escudo?”, le pregunta Amanda con rabia.

La joven vuelca todo su odio contra su padre: “¡No quiero ser hija de un hombre como tú!”, grita ante un Octavio que se siente derrotado. Amanda estaba en peligro tras las amenazas de Saúl y su obsesión por ella y, aun así, Octavio seguía fingiendo un pobre estado de salud en lugar de ayudar a su hija.

Esta ha sido la gota que colma el vaso para Amanda, que decide romper del todo con su padre. “¡No quiero ser tu hija!”, grita, desesperadamente. Tras esto, va al despacho y coge el portátil que contiene el vídeo de Octavio matando a Emilio, ¿qué hará Amanda con él?

Amanda y César viven el momento más emotivo de sus vidas

Amanda y César viven el momento más emotivo de sus vidas: escuchan por primera vez el latido de su bebé

