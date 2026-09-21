¡Saltan chispas! Miguel y Claudia, a punto de dejarse llevar por la pasión

Claudia y Miguel habían pasado una gran noche cenando fuera, pero el doctor se manchó la camisa y la pareja fue al dispensario para intentar quitar esa mancha.

Allí, Claudia le dice a Miguel que se quite la camisa porque le va a quitar la mancha con agua oxigenada y bicarbonato.

Sin embargo, todo da un giro inesperado cuando…Miguel se quita la camisa y Claudia… ¡se queda impactada!

Ambos se empiezan a besar apasionadamente y cuando la cosa parecía que iba a más, Miguel ha roto el momento diciendo que tenía un poco de frío.

Mientras, Claudia se ha puesto a buscar el agua oxigenada y el bicarbonato intentando que este incómodo momento pasase cuanto antes.

Después, Miguel le ha enseñado a Claudia un libro con fotos de microbios, rompiendo del todo la magia del momento.