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Capítulo 652

¡Saltan chispas! Miguel y Claudia, a punto de dejarse llevar por la pasión

La pareja vive un acalorado momento en el dispensario.

¡Saltan chispas! Miguel y Claudia, a punto de dejarse llevar por la pasión

¡Saltan chispas! Miguel y Claudia, a punto de dejarse llevar por la pasión

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Julia Zapata López
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Claudia y Miguel habían pasado una gran noche cenando fuera, pero el doctor se manchó la camisa y la pareja fue al dispensario para intentar quitar esa mancha.

Allí, Claudia le dice a Miguel que se quite la camisa porque le va a quitar la mancha con agua oxigenada y bicarbonato.

Sin embargo, todo da un giro inesperado cuando…Miguel se quita la camisa y Claudia… ¡se queda impactada!

Ambos se empiezan a besar apasionadamente y cuando la cosa parecía que iba a más, Miguel ha roto el momento diciendo que tenía un poco de frío.

Mientras, Claudia se ha puesto a buscar el agua oxigenada y el bicarbonato intentando que este incómodo momento pasase cuanto antes.

Después, Miguel le ha enseñado a Claudia un libro con fotos de microbios, rompiendo del todo la magia del momento.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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