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Entre tierras | Capítulo 3

Toscano agradece a María su ayuda con Estrella

La mujer de Toscano sufre un pequeño mareo en mitad de la calle y María no duda en acompañarla a su casa, un gesto que agradece el capataz.

Toscano agradece a María su ayuda con Estrella

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Celia Gil
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Estrella pierde el equilibrio por la calle y se le cae la compra. María, que pasaba por allí, no duda en ayudarla y, al ver que sufre otro mareo, decide acompañarla hasta su casa.

Al llegar, Toscano abre la puerta. Las miradas entre él y María son inevitables. Hay algo que ninguno de los dos sabe cómo gestionar. Él rompe el silencio con un gesto sencillo cuando Estrella le cuenta lo sucedido: “Gracias por acompañarla”.

Estrella, ajena a la tensión, invita a María a quedarse a cenar. Pero ella duda. Sabe que Toscano le gusta y prefiere mantener las distancias. Desde fuera, la situación parece otra muy distinta. Toscano interpreta su incomodidad como rechazo hacia él por su relación con Julio Varela.

“Cuando te conozca un poco mejor cambiará de opinión”, le dice Estrella a su marido, demostrando que su corazón es único.

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