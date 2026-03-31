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Rodolfo Sancho y Silvia Abascal nos dan las claves de su historia en Entre tierras: “A pesar de la dificultad, hay mucho amor”

Los actores nos hablan de la relación de sus personajes en la serie, un matrimonio marcado por la enfermedad, pero también por el cariño y el respeto.

Rodolfo Sancho

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Celia Gil | Ximena Rodero
Publicado:

La historia de Estrella y Toscano aporta una de las tramas más emocionales de Entre tierras. Silvia Abascal y Rodolfo Sancho dan vida a este matrimonio que atraviesa un momento muy complicado debido a la enfermedad terminal de ella, pero que mantiene intacto su vínculo.

“Rodolfo y yo estamos trabajando una unión importante”, explica Silvia Abascal, que destaca el cuidado con el que han construido esta relación.

La actriz señala que han trabajado ese vínculo “con mucho cariño, mucho respeto en todo lo que hay”, intentando reflejar un amor profundo que no necesita grandes palabras. “A pesar de la dificultad que existe, hay mucho amor. Sin decirnos nada, cuando nos miramos, eso está”.

Rodolfo Sancho coincide en esa idea y destaca el recorrido de la pareja: “Es una relación de años, con mucho amor”, aunque reconoce que la situación actual lo complica todo. “Dada la enfermedad que tiene Estrella la vida se ha complicado. Están pasando un momento muy duro”.

Aun así, el mensaje que deja esta historia va más allá del sufrimiento: “Estrella, el mensaje que deja es que el amor va mucho más allá del poseer”, concluye Silvia Abascal.

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