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Entre tierras

Germán Alcarazu y Marina Guerola se enfrentan a “¿Quién es más probable que?”: bromas, risas y buen rollo

Los actores, que interpretan a Nicolás y Manuela, demuestran su complicidad en un divertido juego lleno de anécdotas del rodaje.

Los actores Germán y Marina en Entre Tierras

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Celia Gil | Ximena Rodero
Publicado:

Si algo han dejado claro Germán Alcarazu y Marina Guerola es que, aunque en la ficción sus personajes no siempre se entiendan, fuera de cámaras su relación es totalmente distinta. Bromas, risas y mucha confianza marcan su día a día en el rodaje de la segunda parte de Entre tierras.

En este juego de “¿Quién es más probable que…?”, ambos se señalan sin dudarlo… y también se lanzan algún que otro dardo entre risas.

A la pregunta de quién se ríe más en una escena, no hay discusión: Marina. “Me tiene martirizado, ya”, bromea Germán.

Cuando se trata de quién se encariña más con los animales, vuelven a coincidir: “Marina”. Ella lo confirma sin dudar: “Es que me encantan todos”.

Y si hay que elegir al más bromista del rodaje, la respuesta también es clara. Ambos apuntan a Germán como el que más bromas suelta entre toma y toma. ¡Descubre este divertido juego en el vídeo de arriba!

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