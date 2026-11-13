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Mejores momentos | Capítulo 3

“Su madre perdió la vida por su culpa”: Soledad le cuenta a Manuela la realidad sobre Bosco

Soledad se ha desahogado con Manuela y le ha contado la verdad sobre la muerte de la madre de Bosco, Varela nunca ha podido perdonarle.

“Su madre perdió la vida por su culpa”: Soledad le cuenta a Manuela la realidad sobre Bosco

“Su madre perdió la vida por su culpa”: Soledad le cuenta a Manuela la realidad sobre Bosco

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Marta Jorge
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Después de la conversación con Bosco, Soledad se ha quedado un poco apagada y ha ido en busca de una cerveza. Por suerte, se ha encontrado con Manuela que le ha enseñado un buen sitio en el que hablar tranquilamente y se ha desahogado con ella.

La hija de Toscano le ha explicado que Bosco antes no era así de borde, simplemente su carácter cambió desde que su madre falleció. Él era quien conducía el coche en el accidente que murió su madre.

Además, justo esa misma noche coincidía con el cumpleaños de la mujer de Varela. El empresario esperaba que sus hijos dijeran algunas palabras en honor a su madre, pero no han parecido estar por la labor y han saltado las chispas. “¡Ya sé que no me lo vas a perdonar nunca!”, le ha gritado Bosco a su padre en una situación de lo más tensa.

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