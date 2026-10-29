¿Qué ha pasado con Claudia y Gabi? El motivo por el que ya no están juntos en Entre tierras

María y Claudia comparten mucho más que la gestión de la finca de los Cervantes. Viven juntas, se apoyan y se dicen las cosas sin rodeos. Por eso, cuando María se despierta tras soñar con Manuel, lo primero que hace es contárselo a su amiga.

El recuerdo sigue muy presente. Han pasado veinte años desde su muerte, pero María no logra olvidar al amor de su vida. El sueño la remueve por dentro y Claudia lo nota. Sabe que su amiga no ha cerrado esa etapa.

Y, fiel a su carácter directo, no duda en decirle lo que piensa: “La vida sigue, yo sé que no es lo mismo, pero míranos a Gabi y a mí, que cada uno tiene su vida. Él está en Cuenca con tres críos…”.

Claudia intenta que María entienda que no se trata de olvidar, sino de avanzar. Que el pasado siempre estará ahí, pero que eso no significa que no pueda volver a ilusionarse.