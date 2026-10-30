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La segunda temporada de Entre tierras arrasa en su estreno y el próximo jueves... ¡nuevo episodio!

La ficción protagonizada por Megan Montaner ha estrenado su segunda temporada con más de 1,7 millones de espectadores únicos.

La segunda temporada de Entre tierras arrasa en su estreno y el próximo jueves... ¡nuevo episodio!

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¡Entre tierras ha vuelto a Antena 3 por todo lo alto! La exitosa ficción protagonizada por Megan Montaner ha regresado al prime time con el estreno de su segunda temporada, reuniendo a más de 1,7 millones de espectadores únicos.

La serie, que se convirtió en la ficción más vista de la televisión en 2024, ha comenzado una nueva etapa en Antena 3 con una historia cargada de emoción, secretos y nuevos personajes que prometen revolucionar la vida de María.

En esta segunda temporada, la trama da un salto de veinte años y nos muestra cómo ha cambiado la vida de la protagonista tras la muerte de Manuel. Ahora, María deberá enfrentarse a nuevos desafíos mientras lucha por proteger a su familia y sacar adelante las tierras de los Cervantes.

Además, la ficción incorpora a su reparto rostros tan reconocidos como Rodolfo Sancho, Silvia Abascal y Ginés García Millán, que llegan dispuestos a dar un giro a esta apasionante historia.

¡Y esto no ha hecho más que empezar! El próximo jueves, después de El Hormiguero, disfruta de un nuevo capítulo de Entre tierras en Antena 3. ¡No te lo pierdas!

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