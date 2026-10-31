De madre e hija a trabajadoras de la finca Cervantes: el pasado en común de Clara Garrido e Itziar Miranda

Clara Garrido ha vuelto a meterse en la piel de Claudia en la segunda temporada de Entre tierras. La hija ilegítima de don Ramón Cervantes se ha convertido en uno de los mayores apoyos de María y juntas han sacado adelante el negocio de los Cervantes.

Otra de las mujeres que ha contribuido a que la finca haya seguido dando sus frutos durante estos años ha sido Begoña, una jornalera interpretada por Itziar Miranda que se ha incorporado a la serie en esta temporada.

Las actrices Clara Garrido e Itziar Miranda han vuelto a coincidir en una serie de Antena 3 después de conquistarnos como madre e hija en otra exitosa ficción de la cadena. ¿Lo recuerdas?

Sus personajes en Amar es para siempre

Clara Garrido se incorporó en la última temporada de Amar es para siempre para interpretar a Lola, la hija mayor de Manolita y Marcelino, por lo que coincidió en muchas escenas con Itziar Miranda.

Manolita trataba de aconsejar a su hija en todos los problemas que tuvo que afrontar en esa última temporada, desde los relacionados con su hija Malena hasta su complicada historia de amor con Román.

Clara Garrido e Itziar Miranda derrocharon química en pantalla en Amar es para siempre y en la segunda temporada de Entre tierras no va a ser menos. ¿Con que nos sorprenderán sus personajes?