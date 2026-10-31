Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¿Lo recordabas?

De madre e hija a trabajadoras de la finca Cervantes: el pasado en común de Clara Garrido e Itziar Miranda

Antes de interpretar a Claudia y Begoña en Entre tierras, Clara Garrido e Itziar Miranda interpretaron a una madre y una hija en Amar es para siempre.

De madre e hija a trabajadoras de la finca Cervantes: el pasado en común de Clara Garrido e Itziar Miranda

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Clara Garrido ha vuelto a meterse en la piel de Claudia en la segunda temporada de Entre tierras. La hija ilegítima de don Ramón Cervantes se ha convertido en uno de los mayores apoyos de María y juntas han sacado adelante el negocio de los Cervantes.

Otra de las mujeres que ha contribuido a que la finca haya seguido dando sus frutos durante estos años ha sido Begoña, una jornalera interpretada por Itziar Miranda que se ha incorporado a la serie en esta temporada.

Las actrices Clara Garrido e Itziar Miranda han vuelto a coincidir en una serie de Antena 3 después de conquistarnos como madre e hija en otra exitosa ficción de la cadena. ¿Lo recuerdas?

Sus personajes en Amar es para siempre

Clara Garrido se incorporó en la última temporada de Amar es para siempre para interpretar a Lola, la hija mayor de Manolita y Marcelino, por lo que coincidió en muchas escenas con Itziar Miranda.

Manolita trataba de aconsejar a su hija en todos los problemas que tuvo que afrontar en esa última temporada, desde los relacionados con su hija Malena hasta su complicada historia de amor con Román.

Manolita consuela a Lola en uno de sus peores momentos: "Solo nos queda ser fuertes y confiar en la vida"

Clara Garrido e Itziar Miranda derrocharon química en pantalla en Amar es para siempre y en la segunda temporada de Entre tierras no va a ser menos. ¿Con que nos sorprenderán sus personajes?

Miguel sorprende a Manuela con un gesto inesperado: “He oído que te gustan mucho los caballos”

Miguel sorprende a Manuela con un gesto inesperado: “He oído que te gustan mucho los caballos”

Antena 3 » Series » Entre tierras

Publicidad

Series

De madre e hija a trabajadoras de la finca Cervantes: el pasado en común de Clara Garrido e Itziar Miranda

De madre e hija a trabajadoras de la finca Cervantes: el pasado en común de Clara Garrido e Itziar Miranda

Guillermo Barrientos vuelve por unos días a Sueños de libertad: "Luis es un personaje al que tengo un cariño enorme"

Guillermo Barrientos vuelve por unos días a Sueños de libertad: "Luis es un personaje al que tengo un cariño enorme"

Serhat se resiste a perder a Zeynep, ¿y si ella es el amor que no puede dejar escapar?

"No te marches": Serhat se resiste a perder a Zeynep, ¿y si ella es el amor que no puede dejar escapar?

Kadir, de En tierra lejana, también está enamorado: el actor encontró el amor mientras rodaba la serie
En sus redes

Kadir, de En tierra lejana, también está enamorado: el actor encontró el amor mientras rodaba la serie

La segunda temporada de Entre tierras arrasa en su estreno y el próximo jueves... ¡nuevo episodio!
Gran éxito

La segunda temporada de Entre tierras arrasa en su estreno y el próximo jueves... ¡nuevo episodio!

Digna y Damián, desesperados por conseguir que Julia viva en casa
Resumen

Capítulo 679 de Sueños de libertad; 30 de octubre: Digna y Damián, desesperados por conseguir que Julia viva con ellos

Los abuelos de la pequeña quieren hacer lo que haga falta para que Julia pueda quedarse viviendo con ellos para siempre.

“No pienso cambiar a Julia por un puñado de acciones”: Gabriel se niega a la propuesta de Damián
Capítulo 679

“No pienso cambiar a Julia por un puñado de acciones”: Gabriel se niega a aceptar la propuesta de Damián

El patriarca de la Reina le ofrece un trato: más acciones de la empresa a cambio de que deje a Julia vivir en su casa.

Damián y Begoña unen fuerzas para que Julia deje de vivir con Gabriel

“Es nocivo para la niña”: Damián y Begoña unen fuerzas para que Julia deje de vivir con Gabriel

El enfado de Fina con Bianca al menospreciar a Claudia: “No tienes ni idea de todo lo que ha vivido”

El enfado de Fina con Bianca al menospreciar a Claudia: “No tienes ni idea de todo lo que ha vivido”

Eduardo le desvela la verdad de su pasado en Guatemala a Manuela

Eduardo le desvela la verdad de su pasado en Guatemala a Manuela

Publicidad