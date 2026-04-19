La policía detiene a Bosco por asesinato tras una fuerte discusión

Una noche de cartas acaba de la peor manera posible. Ramiro, un empresario del pueblo que había vendido sus tierras a Julio Varela, aparece muerto y las sospechas no tardan en centrarse en Bosco.

Según los testigos, el pequeño de los Varela había discutido con él la noche anterior durante una partida. Ramiro supuestamente le estaba engañando y Bosco reaccionó con violencia, llegando incluso a amenazarle delante de todos.

La policía no tarda en actuar y se presenta en casa de los Varela. La incertidumbre es total. Nadie entiende qué está pasando hasta que los agentes lo anuncian sin rodeos:

“Bosco Varela, queda detenido por el asesinato de Ramiro”.

Bosco, completamente desconcertado, no da crédito a la situación. Su hermano intenta intervenir y pregunta si tienen pruebas contra él, pero la detención sigue adelante.

Lejos de defenderle, Julio Varela estalla contra su hijo: “Eres un desgraciado”, le dice antes de que se lo lleven. Pero las cosas no se quedarán así.