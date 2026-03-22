“Ni se te ocurra acercarte a ella”: estalla la tensión entre Miguel y Bosco por Manuela

La rivalidad entre Miguel y Bosco no es ningún secreto. En el bar del pueblo, con unas copas de más, Bosco se acerca a Manuela y le pide que baile con él. Ella, consciente de su estado, le frena: “Con la cogorza que llevas, no me parece buena idea”. Antes de irse, cruza una mirada con Miguel y le propone quedar al día siguiente.

Cuando Manuela se marcha, los hermanos se quedan solos. La tensión se nota en el ambiente. Bosco sabe exactamente dónde atacar: “Guapa, ¿eh?”. Miguel no tarda en reaccionar: “Ni se te ocurra acercarte a ella, que te conozco”.

“Te gusta”, insiste Bosco. Miguel vuelve a advertirle que no se acerque, pero la conversación sube de nivel: “¿Quién te crees que eres para darme órdenes?”, responde Bosco.

Miguel intenta justificarse asegurando que Manuela es hija de la dueña de la finca Cervantes y que a su padre le interesa mantener esa relación por negocios. Pero Bosco no compra esa versión. La advertencia no suena a estrategia empresarial… suena a celos.