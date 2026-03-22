Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 2 | Entre tierras

“Ni se te ocurra acercarte a ella”: estalla la tensión entre Miguel y Bosco por Manuela

Los hermanos Varela tienen un encontronazo en un bar del pueblo cuando Bosco descubre que a Miguel le gusta Manuela.

“Ni se te ocurra acercarte a ella”: estalla la tensión entre Miguel y Bosco por Manuela

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La rivalidad entre Miguel y Bosco no es ningún secreto. En el bar del pueblo, con unas copas de más, Bosco se acerca a Manuela y le pide que baile con él. Ella, consciente de su estado, le frena: “Con la cogorza que llevas, no me parece buena idea”. Antes de irse, cruza una mirada con Miguel y le propone quedar al día siguiente.

Cuando Manuela se marcha, los hermanos se quedan solos. La tensión se nota en el ambiente. Bosco sabe exactamente dónde atacar: “Guapa, ¿eh?”. Miguel no tarda en reaccionar: “Ni se te ocurra acercarte a ella, que te conozco”.

“Te gusta”, insiste Bosco. Miguel vuelve a advertirle que no se acerque, pero la conversación sube de nivel: “¿Quién te crees que eres para darme órdenes?”, responde Bosco.

Miguel intenta justificarse asegurando que Manuela es hija de la dueña de la finca Cervantes y que a su padre le interesa mantener esa relación por negocios. Pero Bosco no compra esa versión. La advertencia no suena a estrategia empresarial… suena a celos.

"Qué arte tiene el niño": los actores de Entre tierras 2 ponen a prueba sus conocimientos de andaluz

"Qué arte tiene el niño": los actores de Entre tierras 2 ponen a prueba sus conocimientos de andaluz

Antena 3» Series» Entre tierras

Publicidad

Series

“Ni se te ocurra acercarte a ella”: estalla la tensión entre Miguel y Bosco por Manuela

“Ni se te ocurra acercarte a ella”: estalla la tensión entre Miguel y Bosco por Manuela

Beatriz y Begoña en el capítulo 527 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Beatriz se cuela en casa de Begoña y Gabriel como niñera del pequeño Juanito

Toscano y María en Entre tierras

María cura la quemadura de Toscano y la tensión se dispara: “Verás como te alivia”

La amarga última cita entre Marta y Cloe
Un adiós agridulce

La amarga última cita entre Marta y Cloe: confesiones, besos y una ruptura... ¿definitiva?

Sinan
Avance

“¡Demuéstrame que no le quieres!”: Sinan chantajea a Seyran esta noche para acostarse con ella

¿A qué estás esperando?
Muy pronto

“¿Un hombre y una mujer no pueden ser amigos?”: ¿A qué estás esperando?, estreno muy pronto en Antena 3

¿Es posible el amor sin ataduras? La ficción pone el foco en los conflictos y paradojas sentimentales que definen nuestras relaciones actuales.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol renuncia a su trabajo, ¿estará intentando alejarse de Pablo?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol renuncia a su trabajo, ¿estará intentando alejarse de Pablo?

La joven le comunica a Tasio su decisión y se marcha de la colonia.

César y Amanda

Un oscuro secreto de César dinamita la confianza de Amanda en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

Ana Carlota Fernández desvela cómo será la relación entre Valentina y Andrés en los próximos capítulos de Sueños de libertad: "Va a ser algo muy bonito"

Ana Carlota Fernández desvela cómo será la relación entre Valentina y Andrés en los próximos capítulos de Sueños de libertad: "Va a ser algo muy bonito"

¿A qué estás esperando?

Sonia y Can suben la temperatura con ¿A qué estás esperando? muy pronto en Antena 3: “Buen sexo sin ataduras”

Publicidad