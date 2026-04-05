Entre tierras | Capítulo 4
“Nos casamos”: la inesperada propuesta de Miguel que lo cambia todo para Manuela
Tras pasar la noche juntos y con la tensión en la finca al límite, Miguel da un paso más en su relación con Manuela con una propuesta inesperada.
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Después de una fuerte discusión con su madre, Manuela toma una decisión impulsiva: marcharse de casa y quedarse con Miguel. Una situación que no tarda en complicarse.
Las cosas en la finca Cervantes no atraviesan su mejor momento y ahora, con Manuela formando parte de la propiedad, Miguel ve una oportunidad clara de dar un paso definitivo en su relación.
“¿Por qué no te vienes a vivir conmigo?”, le propone. Pero Manuela duda. Es consciente del qué dirán: “Con lo que se rumorea en el pueblo porque me he ido de casa… imagínate que me instalo aquí”.
Miguel lanza una solución tan directa como inesperada: “Pues eso tiene fácil solución: nos casamos”.
Una propuesta que deja claro que él no está dispuesto a renunciar a ella: “No me voy a cansar nunca”. ¿Aceptará Manuela la propuesta de Miguel?
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