María estalla contra Toscano en su primer encuentro: “Estas son mis tierras”

María protagoniza un enfrentamiento cargado de reproches cuando sorprende a Toscano colocando un cercado en lo que ella considera su propiedad. Un primer encuentro que deja claro que la guerra está servida.

María llega enfadada al ver al capataz trabajando en sus tierras sin su consentimiento. Toscano se presenta como el capataz de Julio Varela, pero ella no tarda en pararle los pies: “Debería haberse informado antes de empezar porque estas son mis tierras”, le dice.

El hombre, sorprendido, asegura que actúa siguiendo órdenes y que eso no es lo que le ha comunicado su jefe: “Si tenemos que quitar todos estos postes y volver a ponerlos, vamos a perder el trabajo de toda la mañana”, protesta con una sonrisa.

Pero María no da su brazo a torcer: “Ese no es mi problema. Y usted podría ser más respetuoso con la tierra ajena”.

El choque y la tensión es constante, sobre todo por parte de María, sin embargo, antes de marcharse, Toscano la frena: “Si vamos a ser vecinos, creo que es mejor que nos llevemos bien”, le dice mientras se presenta oficialmente.