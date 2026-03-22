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Capítulo 2 | Entre tierras

María cura la quemadura de Toscano y la tensión se dispara: “Verás como te alivia”

María cura la quemadura de Toscano en la cocina y, entre miradas y silencios, la atracción entre ambos se hace evidente hasta que Begoña interrumpe el momento.

Toscano y María en Entre tierras

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Celia Gil
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Después de la discusión por el cercado, María vuelve a cruzarse con Toscano en el campo. Él está quitando uno a uno los postes que había colocado por orden de su jefe. Aunque en un primer momento se niega a aceptar su ayuda, ella no puede evitar sentirse culpable al verlo deshacer el trabajo.

Al acercarse y quitar uno de los cercados, se fija en su mano. Tiene una quemadura del incendio en el granero. Sin pensarlo demasiado, le pide que vaya con ella a casa para curársela.

Ya en la cocina, María busca Aloe vera. “Un remedio de mi madre”, señala. Toscano le resta importancia, asegura que no hace falta, pero ella insiste: “No se te va a curar si no cicatriza bien”. Finalmente, se sientan frente a frente en la mesa.

María le toma la mano con suavidad y empieza el aloe sobre la piel quemada. “Ya verás como te alivia”, murmura. El gesto es delicado y muy especial. Las miradas se sostienen más de lo necesario haciéndose notar que la atracción es evidente.

Y entonces, alguien llama a María a lo lejos. Begoña entra en la cocina y el momento se rompe. Ambos se separan, conscientes de que lo que acaba de pasar es mucho más que una simple cura.

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