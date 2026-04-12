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Entre tierras | Capítulo 5

María, al borde de perder la finca Cervantes: “Le embargaremos sus tierras”

El banco cita a María para darle una noticia que pone en peligro todo por lo que ha luchado.

María, al borde de perder la finca Cervantes: “Le embargaremos sus tierras”

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Celia Gil
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María acude a la oficina del banco sin imaginar lo que está a punto de escuchar. Tras hipotecar su parte de la finca para poder comprar maquinaria y pagar a los trabajadores, la situación se ha complicado más de lo esperado.

El nuevo director es claro desde el primer momento: debe abonar todos los pagos atrasados de forma inmediata. “No tengo dinero”, responde María, consciente de que no puede hacer frente a esa cantidad.

Lejos de darle margen, el banco endurece su postura. “Debes abonarlos inmediatamente o de lo contrario se arriesga a perder su finca”, le advierten. María intenta ganar tiempo, pide una solución, pero la respuesta es tajante.

“Si no dispone de la suma que nos debe le embargaremos sus tierras y la sacaremos a subasta”.

La noticia cae como un golpe imposible de esquivar. María se derrumba. Después de años luchando por sacar adelante la finca Cervantes, todo está en juego. Por primera vez, perderlo todo es una posibilidad real.

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