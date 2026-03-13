Estas son las razones para no perderse el estreno de Entre tierras: “La gente se va a sorprender mucho”

Falta muy poco para el estreno de la nueva temporada de Entre tierras, este domingo podrás disfrutar el primer capítulo en atresplayer y sus protagonistas lo tienen claro: hay motivos de sobra para no perdérselo. Los actores comparten las claves que, según ellos, harán que el público se enganche desde el primer minuto.

“Las tramas y los guiones espectaculares”, resume Germán Alcarazu, destacando la solidez de la historia y el trabajo detrás de cada capítulo. Megan Montaner apuesta por el corazón de la serie: “Una historia muy bonita”, mientras que Ginés García Millán lo sintetiza en tres palabras: “Emoción y buena televisión”.

Pero si hay algo que marcará esta temporada serán los giros inesperados. Carlos Serrano Clark avisa: “Los giros de guion van a ser increíbles, la gente se va a sorprender mucho”. Una sensación que comparte Itziar Miranda, que reconoce su reacción al leer el arranque: “Yo en el primer capítulo dije: ‘¿Cómo? ¿Esto pasa ya?’”.

Rodolfo Sancho, por su parte, pone el foco en la esencia de la ficción: “Es una serie muy humana, muy cercana, con la que cualquiera se puede sentir identificado”.

Con emoción, sorpresas y personajes que siguen creciendo, Entre tierras promete una temporada que no dejará indiferente a nadie... ¡No te lo puedes perder!