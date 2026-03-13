En atresplayer
Estas son las razones para no perderse el estreno de Entre tierras: “La gente se va a sorprender mucho”
Emoción, giros inesperados y una historia que atrapa desde el primer capítulo: los actores avanzan las claves del estreno, este domingo en atresplayer.
Falta muy poco para el estreno de la nueva temporada de Entre tierras, este domingo podrás disfrutar el primer capítulo en atresplayer y sus protagonistas lo tienen claro: hay motivos de sobra para no perdérselo. Los actores comparten las claves que, según ellos, harán que el público se enganche desde el primer minuto.
“Las tramas y los guiones espectaculares”, resume Germán Alcarazu, destacando la solidez de la historia y el trabajo detrás de cada capítulo. Megan Montaner apuesta por el corazón de la serie: “Una historia muy bonita”, mientras que Ginés García Millán lo sintetiza en tres palabras: “Emoción y buena televisión”.
Pero si hay algo que marcará esta temporada serán los giros inesperados. Carlos Serrano Clark avisa: “Los giros de guion van a ser increíbles, la gente se va a sorprender mucho”. Una sensación que comparte Itziar Miranda, que reconoce su reacción al leer el arranque: “Yo en el primer capítulo dije: ‘¿Cómo? ¿Esto pasa ya?’”.
Rodolfo Sancho, por su parte, pone el foco en la esencia de la ficción: “Es una serie muy humana, muy cercana, con la que cualquiera se puede sentir identificado”.
Con emoción, sorpresas y personajes que siguen creciendo, Entre tierras promete una temporada que no dejará indiferente a nadie... ¡No te lo puedes perder!
