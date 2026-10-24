Descubre quién es quién en Entre tierras 2: estos son los personajes que revolucionarán las tramas

El próximo jueves por fin podremos disfrutar en abierto de la segunda temporada de Entre tierras, la serie que arrasó en Antena 3 y atresplayer con sus primeros episodios. En esta nueva tanda de capítulos, viviremos un salto temporal de veinte años y conoceremos a nuevos personajes que pondrán patas arriba la vida de nuestra protagonista. ¡Estas son las caras con las que te encontrarán en Entre tierras 2!

La familia Cervantes

María Cervantes volverá a ser la protagonista de esta historia. En estos veinte años, ha conseguido sacar adelante las tierras que heredó de su marido y se ha convertido en una mujer fuerte y admirable. Ella sola ha criado a sus hijos Manuela y Nicolás y, ahora que ya son adultos, se dará cuenta de que lidian con sus propios problemas. Aunque los jóvenes choquen mucho con su madre, saben que todo lo que hace, lo hace por ellos.

Claudia ha sido un gran apoyo para María durante todo este tiempo y también ha estado presente en el crecimiento de sus sobrinos. Aunque para ella las tierras también son importantes, la Cervantes no está dispuesta a sacrificar su vida solo por salvarlas. Se enfrentará a un dilema con la llegada del nuevo terrateniente.

La familia Varela

Julio Varela es un terrateniente ambicioso que aterriza en el pueblo con la intención de hacerse con las tierras de los Cervantes. María lo calará desde el primer momento y tratará de hacerle ver a todo el mundo que este hombre oculta algo.

Varela es viudo tiene dos hijos: Bosco y Miguel. El primero se esconde bajo una coraza de tipo duro por algo que le ocurrió en el pasado y el segundo continúa con los pasos de su padre y es, aparentemente, el hijo perfecto. Pero nada es lo que parece en esta segunda temporada de Entre tierras.

La familia Toscano

Juan Toscano es el capataz de Julio Varela. Al contrario que su jefe, él sí tendrá una buena relación con María. De hecho, entre él y la viuda de Manuel Cervantes surgirá desde el primer momento una química especial difícil de controlar.

El problema es que Toscano está casado. Su mujer Estrella, padece una grave enfermedad y es dependiente suya. Tienen una hija en común, Soledad, una joven responsable y amante de la pintura que adora a sus padres.

Nuevos jornaleros

Begoña lleva años trabajando en la finca Cervantes y se ha convertido en una muy buena amiga de María y Claudia. Es una mujer humilde y trabajadora, que lucha por los derechos de los jornaleros.

Teresa y Germán llegarán a la finca después de un viaje de María y Claudia a Almería. Estos dos jóvenes conflictivos se harán pasar por hermanos para conseguir el trabajo, pero en realidad tienen una relación sentimental.

No os fieis de las primeras apariencias porque, con el paso de los capítulos, algunos personajes mostrarán sus verdaderas caras. ¡No te pierdas el estreno de la segunda temporada de Entre tierras, el jueves a partir de las 23:00h en Antena 3!