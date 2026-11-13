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Capítulo 689

Capítulo 689 de Sueños de libertad; 13 de noviembre: los De la Reina se reconcilian para ir juntos contra Gabriel

Mientras Tasio y Andrés hacen las paces, Damián se enfrenta a Gabriel: está dispuesto a lo que sea por echarle.

Capítulo 689 de Sueños de libertad; 13 de noviembre: los De la Reina se reconcilian para ir juntos contra Gabriel

Capítulo 689 de Sueños de libertad; 13 de noviembre: los De la Reina se reconcilian para ir juntos contra Gabriel

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto una reconciliación familiar

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo

Gabriel le ha pedido explicaciones a Damián, que consciente de la situación, le ha mentido para crear más tensiones. El patriarca, le ha dicho sutilmente que fue el mismo Félix quién se le contó lo de los pagos... ¿se lo creerá Gabriel?

Damián va a hacer lo que sea necesario para echar a su sobrino de la fábrica y recuperar lo que es suyo.

Gabriel, desbordado, ha acudido a Félix Cifuentes y le ha echado en cara su juego sucio. ¡Está jugando a dos bandas!

Pero eso solo ha servido para que Cifuentes le pida aún más dinero para callarse y no contar la verdad sobre el accidente de la caldera.

Damián ha intentado tomar medidas en la relación entre Tasio y Paula, quizá así consiga poner freno a ese disparate. Pero antes de que haga nada, Digna le ha aconsejado no tensar más la cuerda.

Finalmente, Tasio se ha disculpado con Andrés y Valentina, sabe que aunque su sentimiento por Paula es incontrolable, no debería haberse enfrentado a ellos. ¡Al fin y al cabo son familia!

A Claudia no le ha quedado más remedio que contarle a su amiga lo que escuchó durante la exposición, sus fotografías ‘no tenían alma’. Fina se ha quedado muy dolida por la opinión del crítico. ¿Conseguirá recuperar la confianza en su arte?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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