“Todavía hay partida”: Gabriel intenta achantar a Damián, pero el patriarca no se asusta

Gabriel ha ido a ver a su tío Damián y le ha encarado: quiere que deje en paz a Félix Cifuentes.

No sabe cómo ha conseguido la información de que ha pagado a Cifuentes, pero no quiere que se meta más en sus finanzas.

Damián no se ha dejado achantar por lo que le ha dicho y le ha comunicado que él quiere contratar los servicios del abogado. ¡Pero Gabriel no le cree!

Sabe que es algo que está relacionado con él… Pero ¿descubrirá que le paga para silenciarle? ¿Y su secreto?

Damián tiene claro que va a seguir investigando y si puede, conseguir que Cifuentes hable.

¿En qué quedará todo?