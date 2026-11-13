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Mejores momentos | Capítulo 3

“Voy a echarte de menos”: Miguel se despide de Manuela con un apasionado beso

Antes de que la joven se marche a Madrid, Miguel ha querido dejarle claro sus sentimientos.

“Voy a echarte de menos”: Miguel se despide de Manuela con un apasionado beso

“Voy a echarte de menos”: Miguel se despide de Manuela con un apasionado beso

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Marta Jorge
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Manuela está a punto de vivir un gran cambio en su vida por decisión de su madre, María, quien se ha empeñado en mandarla a estudiar a la capital. Sin embargo, la joven no lo ve nada claro: mientras María insiste en mandarla fuera, ella siente que su verdadero lugar sigue estando en el campo.

Consciente de su inminente partida, Miguel no lo ha dudado y ha acudido a decirle adiós con una confesión sincera: “Voy a echarte de menos”. Unas palabras que dejan al descubierto el vínculo tan profundo que ha surgido entre ellos, pues, aunque lleven muy poco tiempo tratándose, la complicidad que comparten es innegable.

Pero cuando la despedida parecía definitiva, Miguel ha dado un paso al frente y la ha besado de manera totalmente inesperada. Un impulso con el que ha demostrado que su historia de amor acaba de empezar, precisamente cuando Manuela tiene que marcharse.

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