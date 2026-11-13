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Capítulo 689

Tasio y Andrés se reconcilian y él le explica lo que siente: “No puedo renunciar a Paula”

Tasio se disculpa ante su hermano por todo lo que ha pasado en los últimos días, e intenta que le apoye con respecto a Paula.

Tasio y Andrés se reconcilian y él le explica lo que siente: “No puedo renunciar a Paula”

Tasio y Andrés se reconcilian y él le explica lo que siente: “No puedo renunciar a Paula”

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Tasio ha querido disculparse con Andrés y Valentina por todo lo que ha pasado entorno a su boda.

Aunque la conversación más profunda la ha mantenido con Andrés, con quien ha querido disculparse y reflexionar sobre lo que ha pasado estos últimos días: “Nada justifica las barbaridades que te dije”.

Andrés ha aceptado sus disculpas y le ha quitado hierro al asunto. “Darse cuenta de que lo has hecho mal, es parte del aprendizaje”, le ha dicho Andrés.

Tasio ha lamentado la tensión con su padre, sabe que está muy enfadado con él, pero su hermano le anima: Damián le terminará perdonando.

Respecto al plano amoroso, Tasio se intenta explicar y le cuenta que nunca ha sentido nada así por nadie… ¡Está muy enamorado de Paula!

Andrés tiene claro que el pequeño de la familia lo está pasando mal y termina por apoyarle y prometerle que no se volverá a entrometer: “Es tu vida”.

Aun así, le advierte de los juicios sociales que le van a seguir haciendo.

¿Conseguirá Tasio ser feliz con Paula?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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