Kader, la niña que busca el cariño de su madre: las escenas más emotivas de El secreto

La historia de Kader es una de las más emotivas de El secreto. A sus seis años, la pequeña ha tenido que enfrentarse a situaciones que ningún niño debería vivir. Creció lejos de su verdadera familia y, cuando por fin ha conocido a su madre, no ha recibido el cariño que tanto esperaba.

A pesar de todo, Kader no ha dejado de intentar acercarse a Berrak. Le ha llevado regalos, ha buscado sus abrazos y ha seguido queriéndola incluso después de escuchar palabras muy duras. Estos son algunos de los momentos que más nos han emocionado.

“¡Papá!”: la ilusión de Kader al conocer a Serhat

Una de las primeras escenas que nos rompieron el corazón fue el encuentro entre Kader y Serhat. La pequeña había encontrado una fotografía de sus padres y, cuando vio llegar al empresario a casa de Tülay y Erkan, corrió hacia él llamándolo papá.

Creía que había llegado para llevarla con su familia, pero Serhat no sabía quién era aquella niña. “Yo no soy tu padre”, le respondió, dejándola destrozada.

“Te quiero muchísimo, mamá”: Kader visita a Berrak en el hospital

Cuando Berrak estaba en coma, Kader fue a visitarla al hospital. Se acercó a su cama y le habló con todo el cariño que llevaba tanto tiempo guardando.

“No estoy enfadada contigo... Te quiero muchísimo. Volveré pronto”, le dijo, sin importarle que su madre la hubiera abandonado siendo un bebé. Zeynep, que presenció aquel momento, no pudo evitar emocionarse.

“Yo no quiero ser tu madre”: las palabras de Berrak que rompen el corazón de Kader

Kader había esperado mucho tiempo para poder abrazar a su madre. Cuando por fin se quedó a solas con ella, le enseñó un dibujo y le aseguró que no estaba enfadada por haberla abandonado.

Sin embargo, Berrak la apartó y le dijo algo que ninguna niña debería escuchar: “No me quieras. Enfádate, ódiame, pero no me quieras. Yo no quiero ser tu madre”.

Ni siquiera entonces Kader comprendía por qué su madre la rechazaba.

El regalo que Berrak tira a la basura sin saber que Kader la está viendo

La pequeña también intentó ganarse el cariño de Berrak con un regalo muy especial: un collar de macarrones que había hecho con sus propias manos.

Su madre le prometió que se lo pondría en otro momento, pero al salir de la casa lo tiró a la basura. Lo que Berrak no sabía era que Kader estaba mirando por la ventana y lo había visto todo.

El cruel cuento de Berrak y la intervención de Zeynep

En otra ocasión, Berrak aprovechó que estaba a solas con su hija para contarle la historia de una reina que quería deshacerse de su pequeña porque no la quería en su castillo.

El cuento escondía un mensaje muy cruel para Kader, pero Zeynep llegó a tiempo para intervenir. Indignada con Berrak, le advirtió que no permitiría que siguiera haciendo daño a la niña.

Después, Zeynep cambió el final del cuento para darle a Kader la historia feliz que tanto necesitaba escuchar.

“Ojalá tú fueras mi madre”: Kader encuentra en Zeynep el amor que tanto necesita

Pero no todo han sido momentos tristes. La relación entre Kader y Zeynep también nos ha dejado escenas muy bonitas.

Después de otro duro rechazo de Berrak, la niña llegó a decir que ojalá no hubiera nacido. Zeynep la abrazó y le recordó lo importante que era para ella y cuánto se alegraba de tenerla en su vida.

Fue entonces cuando Kader le confesó uno de sus mayores deseos: “Ojalá tú fueras mi verdadera madre”.

Unas palabras que demuestran hasta qué punto Zeynep se ha convertido en su mayor apoyo.

El momento más reciente: los servicios sociales se llevan a Kader

Cuando parecía que Kader podía encontrar algo de tranquilidad junto a Zeynep, Berrak ha vuelto a intervenir para separarlas.

Después de acudir a Tibet para buscar la forma de sacar a la pequeña de la mansión, los servicios sociales se han presentado en casa de los Tecer y se han llevado a Kader, que sigue bajo la tutela legal de Tülay y Erkan.

Serhat le ha prometido que hará todo lo posible por arreglar la situación. ¿Conseguirá regresar junto a las personas que de verdad la quieren?