¡Se te derretirá el corazón! Descubre las fotografías inéditas de Julia y Juanito en Sueños de libertad

Los benjamines de la serie han mostrado su lado más familiar en unos posados en exclusiva para la serie que triunfa en las sobremesas de Antena 3.

Amanda Cárdenas, la actriz que da vida en Sueños de libertad a la pequeña Julia, ha posado sujetando en brazos al bebé que interpreta a Juanito. En las fotos se puede ver a ambos con una tierna actitud que nada dista de la que tienen en la serie.

¡Se quieren mucho dentro y fuera de las cámaras!

Pese a su corta edad, ambos parecen haberse criado entre cámaras, y eso mismo han reflejado en las fotografías. La naturalidad con la que miran a la lente, hacen que parezca que es prácticamente invisible. ¡No te dejarán indiferente!

Si quieres disfrutar de este y más momentos compartidos, puedes ver Sueños de libertad cada tarde de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. ¡O adelántate a su emisión con atresplayer!