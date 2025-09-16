Antena 3 LogoAntena3
Resumen

Capítulo 394 de Sueños de libertad; 16 de septiembre: Tasio veta a su padre de la misa y el funeral de Ángela

Así se lo ha expresado a don Agustín y a Carmen: no quiere tener a su padre cerca.

Don Agustín

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Tasio ha vetado a su padre del funeral de su madre: así se lo ha dicho a don Agustín y a Carmen. No obstante, Damián pretendía presentarse allí igualmente. Para él su hijo no está en "sus cabales".

Ha sido Carmen quien ha tenido una dura charla con el patriarca, y le ha advertido que si va al funeral, las diferencias con Tasio serán irreparables.

Luz ha avisado a todos del grave estado de don Pedro: no le queda mucho tiempo. Digna, por su bien, se mantendrá a su lado, no quiere que la denuncie antes de morir.

Por su parte, los Merino solo pueden esperar a que muera... ¡odian que chantajee así a su madre!

No te pierdas todo lo que ha pasado hoy en Sueños de libertad.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Series

Don Agustín

Carmen

Carmen le aconseja a Damián que haga un gran sacrificio por su hijo

"No voy a dejar que ese imbécil me quite a mi hijo": nuevos episodios de La Encrucijada, este jueves

"No voy a dejar que ese imbécil me quite a mi hijo": nuevos episodios de La Encrucijada, este jueves

Luz
Capítulo 394

"Es probable que ni salga del hospital": Luz advierte a Irene del grave estado de Pedro

María
Capítulo 394

María, harta de fingir que no puede caminar: "No quiero que Andrés me abandone si digo la verdad"

Gema
Capítulo 394

Joaquín le revela a Gema cómo fue la muerte de Jesús: "Don Pedro chantajea a mi madre con denunciarla"

El mayor de los Merino se sincera con su mujer y le cuenta cómo fueron los hechos de la muerte de Jesús.

“Una noche, y luego no me llamaste”: Piril revela su romance con Kaya
¿Lo sabías?

“Una noche, y luego no me llamaste”: Piril revela su romance con Kaya

Mientras Pelin se quejaba con su prima sobre quiénes podrían haber sido en la casa Korhan, el primo de Ferit ha aparecido y Piril ha explotado contra él.

“Se va a enterar”: Çagla estalla contra Rengin, esta noche en Renacer

“Se va a enterar”: Çagla estalla contra Rengin, esta noche en Renacer

“Era lo que querías”: Evren comunica a Bahar que se marcha a Estados Unidos

“Era lo que querías”: Evren comunica a Bahar que se marcha a Estados Unidos

El médico comunica a Efsun la peor de las noticias: padece una enfermedad incurable

El médico comunica a Efsun la peor de las noticias: padece una enfermedad incurable

