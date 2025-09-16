Capítulo 394 de Sueños de libertad; 16 de septiembre: Tasio veta a su padre de la misa y el funeral de Ángela

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Tasio ha vetado a su padre del funeral de su madre: así se lo ha dicho a don Agustín y a Carmen. No obstante, Damián pretendía presentarse allí igualmente. Para él su hijo no está en "sus cabales".

Ha sido Carmen quien ha tenido una dura charla con el patriarca, y le ha advertido que si va al funeral, las diferencias con Tasio serán irreparables.

Luz ha avisado a todos del grave estado de don Pedro: no le queda mucho tiempo. Digna, por su bien, se mantendrá a su lado, no quiere que la denuncie antes de morir.

Por su parte, los Merino solo pueden esperar a que muera... ¡odian que chantajee así a su madre!

No te pierdas todo lo que ha pasado hoy en Sueños de libertad.