Joaquín le revela a Gema cómo fue la muerte de Jesús: "Don Pedro chantajea a mi madre con denunciarla"

Joaquín le ha desvelado toda la verdad a Gema sobre la muerte de Jesús de la Reina y la implicación de Digna en ello.

Él le ha confesado que momentos previos a la muerte de Jesús, tuvieron una discusión por una declaración jurada que tenía Digna y que su sobrino quería. Tras el forcejeo, murió Jesús, pero ella también podría haber perdido su vida.

Joaquín le ha desvelado que su madre lleva mucho tiempo sintiéndose culpable y cargando con esta pena ella sola.

Por ello, don Pedro, chantajea a Digna,ya que conoce la verdad: pero el plan de Joaquín es claro, hay que esperar a que don Pedro muera pronto y no mande a su madre a la cárcel.