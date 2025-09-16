Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 394

Joaquín le revela a Gema cómo fue la muerte de Jesús: "Don Pedro chantajea a mi madre con denunciarla"

El mayor de los Merino se sincera con su mujer y le cuenta cómo fueron los hechos de la muerte de Jesús.

Gema

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Joaquín le ha desvelado toda la verdad a Gema sobre la muerte de Jesús de la Reina y la implicación de Digna en ello.

Él le ha confesado que momentos previos a la muerte de Jesús, tuvieron una discusión por una declaración jurada que tenía Digna y que su sobrino quería. Tras el forcejeo, murió Jesús, pero ella también podría haber perdido su vida.

Joaquín le ha desvelado que su madre lleva mucho tiempo sintiéndose culpable y cargando con esta pena ella sola.

Por ello, don Pedro, chantajea a Digna,ya que conoce la verdad: pero el plan de Joaquín es claro, hay que esperar a que don Pedro muera pronto y no mande a su madre a la cárcel.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gema

Joaquín le revela a Gema cómo fue la muerte de Jesús: "Don Pedro chantajea a mi madre con denunciarla"

“Una noche, y luego no me llamaste”: Piril revela su romance con Kaya

“Una noche, y luego no me llamaste”: Piril revela su romance con Kaya

“Se va a enterar”: Çagla estalla contra Rengin, esta noche en Renacer

“Se va a enterar”: Çagla estalla contra Rengin, esta noche en Renacer

“Era lo que querías”: Evren comunica a Bahar que se marcha a Estados Unidos
Renacer | 15 de septiembre

“Era lo que querías”: Evren comunica a Bahar que se marcha a Estados Unidos

El médico comunica a Efsun la peor de las noticias: padece una enfermedad incurable
Renacer | 15 de septiembre

El médico comunica a Efsun la peor de las noticias: padece una enfermedad incurable

¿Tonteo a la vista? Ahu, incapaz de disimular su debilidad por Yildirim
Renacer | 15 de septiembre

¿Tonteo a la vista? Ahu, incapaz de disimular su debilidad por Yildirim

Doruk ha sido testigo del cambio de comportamiento de su jefa ante la llegada de su compañero.

Tura muestra su peor versión: amenaza a Rengin y la agarra del cuello
Renacer | 15 de septiembre

Tura muestra su peor versión: amenaza a Rengin y la agarra del cuello

El director del hospital obliga a la ginecóloga a firmar unos papeles y acaba agrediéndola, tal y como temía Çagla.

Çagla advierte a Rengin: “Tura es un maltratador y tiene dos caras”

Çagla advierte a Rengin: “Tura es un maltratador y tiene dos caras”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio toma una drástica decisión, ¡no quiere que Damián asista al funeral de su madre!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio toma una drástica decisión, ¡no quiere que Damián asista al funeral de su madre!

Capítulo 393 de Sueños de libertad; 15 de septiembre: Digna confiesa toda la verdad a sus hijos mientras Tasio se aleja todavía más de Damián

Capítulo 393 de Sueños de libertad; 15 de septiembre: Digna confiesa toda la verdad a sus hijos mientras Tasio se aleja todavía más de Damián

Publicidad