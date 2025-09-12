Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 23

“Pensé por un momento que lo vuestro era real”: Patricia y Julia se despiden tras haber culminado su plan

La mujer de David por fin ha conseguido tener una excusa para alejar a su marido los meses previos al parto, pero tanto ella como Julia están con el corazón destrozado.

“Pensé por un momento que lo vuestro era real”: Patricia y Julia se despiden tras haber culminado su plan

Publicidad

Julia ha cumplido su misión: ha conseguido seducir a David y así Patricia por fin tiene una excusa para no ver a su marido hasta que su bebé llegue al mundo. Pero tanto Julia como Patricia están destrozadas con todo lo que ha pasado, especialmente la mexicana.

El plan de Patricia sale a la perfección: Julia besa a David y la mujer los pilla… ¡infraganti!

Cuando Julia se ha marchado de la casa en plena noche y Patricia se ha encerrado en la habitación, ambas mujeres han contactado la una con la otra.

“Lo has hecho muy bien, ha resultado muy convincente”, le ha felicitado Patricia a Julia, recalcando que en el momento que los vio parecía que lo suyo “era real”. Además, ha querido saber cómo fue el proceso y si tuvo que insistir mucho a su marido para que acabase cayendo en sus brazos.

Y aunque Julia le ha asegurado que entre ellos no había nada y que le había costado horrores seducir a David, nada de ello se parece a la realidad: tanto Julia como David se buscaron el uno al otro en el mismo instante.

Julia tiene claros sus sentimientos por el hombre, pero sabe que su situación es imposible, aunque, tras lo sucedido… ¿qué opinará David? Ahora que, aparentemente, su matrimonio está roto… ¿se lanzará a conocer a la mexicana?

“Investiguemos el pasado juntos”: esta ha sido la propuesta de Amanda a César

“Investiguemos el pasado juntos”: esta ha sido la propuesta de Amanda a César
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

“Estás lleno de odio”: Amanda sentencia a César tras su pelea en la carretera

“Estás lleno de odio”: Amanda sentencia a César tras su pelea en la carretera

Octavio llega a las manos con César… ¡y finge un ataque de pánico!

Octavio llega a las manos con César… ¡y finge un ataque de pánico!

David se presenta en el despacho de Patricia para disculparse… ¡y acaba saliendo enfadado!

David se presenta en el despacho de Patricia para disculparse… ¡y acaba saliendo enfadado!

“Creo que César no va a ser feliz contigo”: Laura se disculpa con Amanda por su comportamiento y anuncia su partida
Mejores momentos | Capítulo 24

“Creo que César no va a ser feliz contigo”: Laura se disculpa con Amanda por su comportamiento y anuncia su partida

La noche de bodas más romántica: César prepara una sorpresa muy especial a Amanda para celebrar su matrimonio
Mejores momentos | Capítulo 23

La noche de bodas más romántica: César prepara una sorpresa muy especial a Amanda para celebrar su matrimonio

“Pensé por un momento que lo vuestro era real”: Patricia y Julia se despiden tras haber culminado su plan
Mejores momentos | Capítulo 23

“Pensé por un momento que lo vuestro era real”: Patricia y Julia se despiden tras haber culminado su plan

La mujer de David por fin ha conseguido tener una excusa para alejar a su marido los meses previos al parto, pero tanto ella como Julia están con el corazón destrozado.

“Dame tiempo”: Laura se deshace en lágrimas y corta su relación con César para siempre
Mejores momentos | Capítulo 24

“Dame tiempo”: Laura se deshace en lágrimas y corta su relación con César para siempre

La mexicana ha decidió emprender en Madrid un nuevo rumbo lejos de su amigo y compañero después de descubrir la boda de César con la hija de Octavio.

El plan de Patricia sale a la perfección: Julia besa a David y la mujer los pilla… ¡infraganti!

El plan de Patricia sale a la perfección: Julia besa a David y la mujer los pilla… ¡infraganti!

Una boda cargada de amor, dudas y venganza: ¡César y Amanda ya son marido y mujer!

Una boda cargada de amor, dudas y venganza: ¡César y Amanda ya son marido y mujer!

Amanda le planta cara a su padre en un intercambio de amenazas: “Has estado a punto de matarme”

Amanda le planta cara a su padre en un intercambio de amenazas: “Has estado a punto de matarme”

Publicidad