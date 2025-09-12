“Pensé por un momento que lo vuestro era real”: Patricia y Julia se despiden tras haber culminado su plan

Julia ha cumplido su misión: ha conseguido seducir a David y así Patricia por fin tiene una excusa para no ver a su marido hasta que su bebé llegue al mundo. Pero tanto Julia como Patricia están destrozadas con todo lo que ha pasado, especialmente la mexicana.

Cuando Julia se ha marchado de la casa en plena noche y Patricia se ha encerrado en la habitación, ambas mujeres han contactado la una con la otra.

“Lo has hecho muy bien, ha resultado muy convincente”, le ha felicitado Patricia a Julia, recalcando que en el momento que los vio parecía que lo suyo “era real”. Además, ha querido saber cómo fue el proceso y si tuvo que insistir mucho a su marido para que acabase cayendo en sus brazos.

Y aunque Julia le ha asegurado que entre ellos no había nada y que le había costado horrores seducir a David, nada de ello se parece a la realidad: tanto Julia como David se buscaron el uno al otro en el mismo instante.

Julia tiene claros sus sentimientos por el hombre, pero sabe que su situación es imposible, aunque, tras lo sucedido… ¿qué opinará David? Ahora que, aparentemente, su matrimonio está roto… ¿se lanzará a conocer a la mexicana?