Capítulo 394

"Es probable que ni salga del hospital": Luz advierte a Irene del grave estado de Pedro

La doctora anima a Irene a solucionar las cosas con don Pedro, ya que le queda muy poco tiempo de vida.

Luz

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Luz ha ido a ver a Irene tras el grave episodio que ha tenido don Pedro y le retiene en el hospital. Está allí hospitalizado y no tiene pinta de que vaya a salir...

La enfermedad de don Pedro cada día va a más e Irene sigue negándose a ir a ver a su hermano. Para ella no ha cambiado y se va a morir siendo igual de malo. ¡No le revela el paradero de José!

"Perdone si me meto donde no me llaman", ha comenzado la doctora a decirle... Luz cree que deben "hacer las paces" antes de que él muera: "le quedan muy pocos días, su cáncer está muy avanzado".

No obstante, Irene se ha mostrado igual de tajante, por ahora no va a ir a ver a Pedro.

