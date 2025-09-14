Antena 3 LogoAntena3
La denuncia de Álvaro que cambiará el futuro de Octavio y César: no te pierdas todo lo que está por venir en La Encrucijada

El abogado descubrió una información clave para su investigación y ha aprovechado su primera oportunidad para comprar si era real o no.

La noche íntima que pasaron Álvaro y Laura no solamente estuvo marcada por el alcohol y la pasión, sino también por los desahogos de la joven… ¡y la revelación de todos los avances que habían hecho en su investigación sobre Octavio!

Álvaro ha aprovechado todo lo que sabía para dar con el cuadro del arlequín y poder dejar a César como el culpable de la situación. ¿Le saldrá todo como pensaba? ¿O les perjudicará a ambos?

También la llegada de la comandante Serrano marcará un antes y un después en la comisaría, pero sobre todo pondrá contra la pared al abogado, investigando todos sus trapos sucios. ¿Podría conseguir acabar con la carrera profesional de Álvaro?

Además, Julia se verá obligada a visitar a Nando… ¿cuál será el motivo?

¡No te pierdas todo esto y mucho más en los próximos capítulos de La Encrucijada! El jueves, a las 22:50, en Antena 3.

“Con él no te lo pensaste tanto” Álvaro descubre que Amanda y César se van a casar

