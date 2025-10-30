Antena 3 LogoAntena3
“Tendremos que dejar de querernos”: el inminente divorcio entre César y Amanda, esta noche en La Encrucijada

Mientras que César y Amanda no pasan por su mejor momento tras el intento de asesinato a Octavio, dolorosas verdades saldrán a la luz. Esta noche, a las 22.50 horas, dos nuevos capitulazos de La Encrucijada en Antena 3.

"Tendremos que dejar de querernos": el inminente divorcio entre César y Amanda, esta noche en La Encrucijada

Julián López
Publicado:

La tensión está al límite en La Encrucijada. El intento de asesinato a Octavio Oramas ha puesto la situación patas arriba, y ya nadie está a salvo.

César arrincona a Octavio en busca de respuestas… ¡y un disparo lo interrumpe todo!

Mientras el empresario se recupera de sus heridas, el matrimonio de Amanda y César pende de un hilo. Ella le presenta los papeles del divorcio, pero el mexicano se niega a firmarlos: todavía cree que hay amor entre ellos, y no piensa tirar la toalla.

“Tendremos que dejar de querernos, y ya he tomado una decisión”, le dice Amanda en un momento de complicidad. ¿Podrá la pareja salvar su relación? ¿O estará abocada al fracaso?

Esta noche, muchas verdades saldrán a la luz que sacudirán la vida de César y los Oramas en La Encrucijada, a las 22.50 horas en Antena 3. Y si quieres verlo antes que nadie, ¡corre a atresplayer y descúbrelo!

¡Saltan chispas! Amanda y César dejan a un lado sus diferencias y protagonizan un romántico momento

¡Saltan chispas! Amanda y César dejan a un lado sus diferencias y protagonizan un romántico momento

