Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Las mejores localizaciones

Así han vivido los actores de Las hijas de la criada el rodaje en Galicia: “Viste a la serie de manera espectacular”

En la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega podremos disfrutar de grandes localizaciones y decorados que nos meterán de lleno en la historia.

Alaín Hernández nos lo cuenta

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Las hijas de criada es una historia ambientada en la Galicia de principios del s.XX, por lo que rodar por esa zona era fundamental para meter al espectador dentro de la historia. La gran mayoría de los exteriores de la serie se han grabado allí y podremos disfrutar de ellos desde el primer capítulo.

Las hijas de la Criada

Verónica Sánchez, Inés en la serie, nos ha confesado que le ha gustado haber empezar a rodar en exteriores y luego pasar a plató. “Entiendes esa nostalgia que ella tiene cuando se va a Cuba y siempre echa de menos su casa”, ha recalcado.

Para, Alain Hernández, Gustavo en Las hijas de la criada, “las localizaciones han sido un gran acierto. Viste a la serie de manera espectacular”. Lo mismo opina Tomy Aguilera, quien nos contaba que rodaron con días de lluvia secuencias complicadas.

Alicia Armenteros y Federico Pérez, Esther y Fermín en la serie, nos contaba que como gallegos les había hecho mucha ilusión rodar en su tierra y están convencidos de que la geste de va a enamorar de esta historia desde el principio. ¡Escucha todo lo que nos han contado los actores dándole la play al vídeo de arriba!

“Te paraliza un poco”: Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie

“Te paraliza un poco”: Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

Sueños de libertad, líder de ficción y logra su 2º mejor mes de la historia este octubre

Sueños de libertad, líder de ficción y logra su 2º mejor mes de la historia este octubre

Así es rodar en Galicia Las hijas de la Criada

Así han vivido los actores de Las hijas de la criada el rodaje en Galicia: “Viste a la serie de manera espectacular”

Antena 3 arranca el rodaje de Ágata y Lola, su nueva serie para el Prime Time, que completa su reparto

Antena 3 arranca el rodaje de Ágata y Lola, su nueva serie para el Prime Time, que completa su reparto

¡Es ahora o nunca! Frikiye le revela a Suna la única forma de cambiar su destino y dejar de sufrir
¿Se cumplirá su profecía?

¡Es ahora o nunca! Frikiye le revela a Suna la única forma de cambiar su destino y dejar de sufrir

“Tendremos que dejar de querernos”: el inminente divorcio entre César y Amanda, esta noche en La Encrucijada
Avance | Capítulo 37

“Tendremos que dejar de querernos”: el inminente divorcio entre César y Amanda, esta noche en La Encrucijada

“Eres un hombre increíble”: el último adiós de Rengin a Timur antes de que el destino los separara para siempre
Su gran amor

“Eres un hombre increíble”: el último adiós de Rengin a Timur antes de que el destino los separara para siempre

“Eres un hombre increíble”: el último adiós de Rengin a Timur antes de que el destino los separara para siempre

¡Intercambio de papeles! Ponemos a prueba las dotes interpretativas de Ástrid Janer y Ángela Chica
Contenido extra

¡Intercambio de papeles! Ponemos a prueba las dotes interpretativas de Ástrid Janer y Ángela Chica

Las actrices que interpretan a Amanda y Sara en La Encrucijada se han metido en la piel de su mejor amiga en la ficción.

"Échame de menos": las últimas palabras de Timur a Bahar antes del trágico acidente que acabó con su vida

“Échame de menos”: las últimas palabras de Timur a Bahar antes del trágico accidente que acabó con su vida

Marta

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: vuelve una persona del pasado de Marta

Tasio

Capítulo 425 de Sueños de libertad; 29 de octubre: la nueva empresa quiere el 51% de las acciones de Perfumerías de la Reina

Publicidad