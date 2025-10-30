Las mejores localizaciones
Así han vivido los actores de Las hijas de la criada el rodaje en Galicia: “Viste a la serie de manera espectacular”
En la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega podremos disfrutar de grandes localizaciones y decorados que nos meterán de lleno en la historia.
Publicidad
Las hijas de criada es una historia ambientada en la Galicia de principios del s.XX, por lo que rodar por esa zona era fundamental para meter al espectador dentro de la historia. La gran mayoría de los exteriores de la serie se han grabado allí y podremos disfrutar de ellos desde el primer capítulo.
Verónica Sánchez, Inés en la serie, nos ha confesado que le ha gustado haber empezar a rodar en exteriores y luego pasar a plató. “Entiendes esa nostalgia que ella tiene cuando se va a Cuba y siempre echa de menos su casa”, ha recalcado.
Para, Alain Hernández, Gustavo en Las hijas de la criada, “las localizaciones han sido un gran acierto. Viste a la serie de manera espectacular”. Lo mismo opina Tomy Aguilera, quien nos contaba que rodaron con días de lluvia secuencias complicadas.
Más Noticias
- “Si esa criatura nace, arruinaré su vida”: Las hijas de la criada, el 30 de noviembre disponible en atresplayer
- “Te paraliza un poco”: Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie
- CONCURSO CERRADO: ¿Quieres ganar una entrada doble para asistir a la premier de Las hijas de la criada?
Alicia Armenteros y Federico Pérez, Esther y Fermín en la serie, nos contaba que como gallegos les había hecho mucha ilusión rodar en su tierra y están convencidos de que la geste de va a enamorar de esta historia desde el principio. ¡Escucha todo lo que nos han contado los actores dándole la play al vídeo de arriba!
Publicidad