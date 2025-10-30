Gabriel y Begoña anuncian a la familia que están esperando un hijo, pero se sorprenden ante la reacción de Damián

Begoña lleva varios días en casa provocando que aumente la preocupación por parte de sus familiares.

La joven ha tenido que estar en reposo, pero no por estar enferma, cómo mucho pensaban, sino porque… ¡está embarazada!

Luz le recomendó que hiciese reposo después de que la joven tuviese una pequeña pérdida.

Ahora que ya se encuentra mejor, Begoña y Gabriel les cuentan la buena noticia a Damián, Pelayo y Damián.

Marta y su marido se alegran mucho por la noticia, pero Damián se queda un poco pensativo ya que le hubiese gustado que antes de tener un bebé, la pareja pasase por el altar.