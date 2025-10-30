Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 426

Gabriel y Begoña anuncian a la familia que están esperando un hijo, pero se sorprenden ante la reacción de Damián

La pareja le cuenta al patriarca, a Marta y a Pelayo que van a ser uno más en la familia.

Gabriel y Begoña anuncian a la familia que están esperando un hijo, pero se sorprenden ante la reacción de Damián

Publicidad

Begoña lleva varios días en casa provocando que aumente la preocupación por parte de sus familiares.

La joven ha tenido que estar en reposo, pero no por estar enferma, cómo mucho pensaban, sino porque… ¡está embarazada!

Luz le recomendó que hiciese reposo después de que la joven tuviese una pequeña pérdida.

Ahora que ya se encuentra mejor, Begoña y Gabriel les cuentan la buena noticia a Damián, Pelayo y Damián.

Marta y su marido se alegran mucho por la noticia, pero Damián se queda un poco pensativo ya que le hubiese gustado que antes de tener un bebé, la pareja pasase por el altar.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio, en shock al descubrir la jugada de Brossard

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio, en shock tras descubrir la jugada de Brossard

Capítulo 426 de Sueños de libertad; 30 de octubre: Andrés no recuerda nada de la explosión y María le promete que le ayudará a recuperar la memoria

Capítulo 426 de Sueños de libertad; 30 de octubre: Andrés no recuerda nada de la explosión y María le promete que le ayudará a recuperar la memoria

Votación decisiva en la fábrica: se aprueba la venta a Massina del 51% de las acciones de Perfumerías de la Reina

Votación decisiva en la fábrica: se aprueba la venta a Massina del 51% de las acciones de Perfumerías De la Reina

Andrés no recuerda nada de la explosión, ¿habrá perdido la memoria?
Capítulo 426

Andrés no recuerda nada de la explosión, ¿habrá perdido la memoria?

“Soy un antiguo amigo”: Marta recibe la inquietante llamada de Eladio desde prisión
Capítulo 426

“Soy un antiguo amigo”: Marta recibe la inquietante llamada de Eladio desde prisión

Gabriel y Begoña anuncian a la familia que están esperando un hijo, pero se sorprenden ante la reacción de Damián
Capítulo 426

Gabriel y Begoña anuncian a la familia que están esperando un hijo, pero se sorprenden ante la reacción de Damián

La pareja le cuenta al patriarca, a Marta y a Pelayo que van a ser uno más en la familia.

Sueños de libertad, líder de ficción y logra su 2º mejor mes de la historia este octubre
Audiencias

Sueños de libertad, líder de ficción y logra su 2º mejor mes de la historia este octubre

La serie arrasa en las sobremesas de Antena 3 de lunes a viernes y se consolida como la ficción más vista de la TV.

Así es rodar en Galicia Las hijas de la Criada

Así han vivido los actores de Las hijas de la criada el rodaje en Galicia: “Viste a la serie de manera espectacular”

Antena 3 arranca el rodaje de Ágata y Lola, su nueva serie para el Prime Time, que completa su reparto

Antena 3 arranca el rodaje de Ágata y Lola, su nueva serie para el Prime Time, que completa su reparto

¡Es ahora o nunca! Frikiye le revela a Suna la única forma de cambiar su destino y dejar de sufrir

¡Es ahora o nunca! Frikiye le revela a Suna la única forma de cambiar su destino y dejar de sufrir

Publicidad