Capítulo 426

“Soy un antiguo amigo”: Marta recibe la inquietante llamada de Eladio desde prisión

La joven De la Reina se queda helada al recibir una llamada que no esperaba.

  El matón vuelve a amenazar a Marta… ¡sabe que ella es la mujer con la que Fina estaba en el parque!

Eladio se convirtió en la peor pesadilla de Marta. Ella le contrató para que le diese una paliza a Santiago cuando descubrió lo que le había hecho a Fina cuando estaba en la cárcel.

Pero, Eladio le pidió más dinero por sus servicios y después descubrió que… ¡tenía una relación con Fina!

Si no le daba más dinero, lo contaría todo a la policía. Sin embargo, todo quedó un susto gracias a la intervención de Damián y Tasio que consiguieron que dejara de molestar a Marta mandándole a prisión.

Sin embargo, Eladio ha vuelto para hacer de las suyas. Ha llamado a Marta desde la cárcel dejando a la joven muy preocupada.

“Me acuerdo de usted cada minuto que paso aquí”, le dice el hombre con tono irónico además de felicitar a la empresaria por el nuevo cargo de Pelayo como gobernador civil de Toledo.

La joven, nerviosa, cuelga el teléfono ocultándole a Pelayo quien le ha llamado. ¿Qué pasará ahora?, ¿seguirá Eladio molestando a Marta?

Andrés no recuerda nada de la explosión, ¿habrá perdido la memoria?
La pareja le cuenta al patriarca, a Marta y a Pelayo que van a ser uno más en la familia.

