“Soy un antiguo amigo”: Marta recibe la inquietante llamada de Eladio desde prisión

Eladio se convirtió en la peor pesadilla de Marta. Ella le contrató para que le diese una paliza a Santiago cuando descubrió lo que le había hecho a Fina cuando estaba en la cárcel.

Pero, Eladio le pidió más dinero por sus servicios y después descubrió que… ¡tenía una relación con Fina!

Si no le daba más dinero, lo contaría todo a la policía. Sin embargo, todo quedó un susto gracias a la intervención de Damián y Tasio que consiguieron que dejara de molestar a Marta mandándole a prisión.

Sin embargo, Eladio ha vuelto para hacer de las suyas. Ha llamado a Marta desde la cárcel dejando a la joven muy preocupada.

“Me acuerdo de usted cada minuto que paso aquí”, le dice el hombre con tono irónico además de felicitar a la empresaria por el nuevo cargo de Pelayo como gobernador civil de Toledo.

La joven, nerviosa, cuelga el teléfono ocultándole a Pelayo quien le ha llamado. ¿Qué pasará ahora?, ¿seguirá Eladio molestando a Marta?