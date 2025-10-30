Sueños de libertad, líder de ficción y logra su 2º mejor mes de la historia este octubre

Sueños de libertad (14,1% y 1,2 M) sigue en lo más alto y vuelve a situarse como la serie más vista de la TV con su 2º mejor mes de la historia.

Líder invicta un mes más, aumenta la ventaja con sus competidores a +6 puntos y +3,8 puntos.

Este mes bate, además, su mayor registro histórico diario, un 15,8%.

Antena 3 se mantiene como referente también con las ficciones internacionales más vistas del mes gracias a Una nueva vida (11,1% y 890.000) y Renacer (10,6% y 708.000).