Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido extra

¡Intercambio de papeles! Ponemos a prueba las dotes interpretativas de Ástrid Janer y Ángela Chica

Las actrices que interpretan a Amanda y Sara en La Encrucijada se han metido en la piel de su mejor amiga en la ficción.

¡Intercambio de papeles! Ponemos a prueba las dotes interpretativas de Ástrid Janer y Ángela Chica

Publicidad

La relación de amistad de Amanda y Sara en La Encrucijada nos conquistó desde el primer momento. Las dos se apoyan mutuamente siempre que tienen problemas y nos regalan grandes escenas juntas.

Ástrid Janer y Ángela Chica, actrices que interpretan a Amanda y Sara respectivamente, han hecho muy buenas migas durante el rodaje de la serie y por eso hemos querido proponerles un divertido reto durante una entrevista: cada una debía meterse en el papel de la otra.

Ángela ha conseguido pillar desde el primer momento la esencia de Amanda y ha dejado sorprendida a su amiga al verse reflejada en las situaciones que le hemos ido proponiendo. Ástrid Janer también ha pillado rápido el juego y las dos nos han regalado un momento único.

¿Cómo reaccionarían si las echasen de la mansión Oramas? ¿Y si su mejor amiga está ocultando un romance con alguien peligroso? ¡Disfruta del cambio de rol completo dándole play al vídeo de arriba!

La imprudencia de César desata la furia de la comandante Serrano: “Ha arruinado toda la operación”

La imprudencia de César desata la furia de la comandante Serrano: “Ha arruinado toda la operación”

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

¡Intercambio de papeles! Ponemos a prueba las dotes interpretativas de Ástrid Janer y Ángela Chica

¡Intercambio de papeles! Ponemos a prueba las dotes interpretativas de Ástrid Janer y Ángela Chica

"Échame de menos": las últimas palabras de Timur a Bahar antes del trágico acidente que acabó con su vida

“Échame de menos”: la últimas palabras de Timur a Bahar antes del trágico accidente que acabó con su vida

Marta

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: vuelve una persona del pasado de Marta regresará

Tasio
Resumen

Capítulo 425 de Sueños de libertad; 29 de octubre: la nueva empresa quiere el 51% de las acciones de Perfumerías de la Reina

Andrés
Capítulo 425

¡Andrés ha salido del coma! El joven despierta y Damián da la noticia a la familia

Irene y Cristina
Capítulo 425

Irene se despide de su vida en la colonia... ¡para siempre!

Irene se despide de su hija Cristina y de Digna, y se marcha a Madrid a empezar una nueva vida con su amor de juventud.

“Tú acabaste con la vida de mi hermano, ¿verdad?”: la pregunta de Irene que descoloca a Damián
Capítulo 425

“Tú acabaste con la vida de mi hermano, ¿verdad?”: la pregunta de Irene que descoloca a Damián

“Tú acabaste con la vida de mi hermano, ¿verdad?”: la pregunta de Irene que descoloca a Damián

¡María impide que Gabriel mate a Andrés! Le descubre antes de que le inyecte un líquido que le duerma

¡María impide que Gabriel mate a Andrés! Le descubre antes de que le inyecte un líquido que le duerma

“Puedo volver a quererla”: Serter promete hacer feliz a Pelin si se aleja de Ferit para siempre

“Puedo volver a quererla”: Serter promete hacer feliz a Pelin si se aleja de Ferit para siempre

“La vida es un ciclo sin fin”: Bahar emociona con un mensaje para quienes necesitan volver a empezar

“La vida es un ciclo sin fin”: Bahar emociona con un mensaje para quienes necesitan volver a empezar

Publicidad