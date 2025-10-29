¡Intercambio de papeles! Ponemos a prueba las dotes interpretativas de Ástrid Janer y Ángela Chica

La relación de amistad de Amanda y Sara en La Encrucijada nos conquistó desde el primer momento. Las dos se apoyan mutuamente siempre que tienen problemas y nos regalan grandes escenas juntas.

Ástrid Janer y Ángela Chica, actrices que interpretan a Amanda y Sara respectivamente, han hecho muy buenas migas durante el rodaje de la serie y por eso hemos querido proponerles un divertido reto durante una entrevista: cada una debía meterse en el papel de la otra.

Ángela ha conseguido pillar desde el primer momento la esencia de Amanda y ha dejado sorprendida a su amiga al verse reflejada en las situaciones que le hemos ido proponiendo. Ástrid Janer también ha pillado rápido el juego y las dos nos han regalado un momento único.

¿Cómo reaccionarían si las echasen de la mansión Oramas? ¿Y si su mejor amiga está ocultando un romance con alguien peligroso? ¡Disfruta del cambio de rol completo dándole play al vídeo de arriba!