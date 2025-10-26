Impactantes revelaciones cambian el rumbo de César y los Oramas: no te pierdas los próximos capítulos de La Encrucijada

En los próximos capítulos de La Encrucijada, la tensión se apodera de todas las tramas.

El intento de asesinato a Octavio Oramas reabre viejas heridas y rencores, así como arreglar relaciones que se creían rotas. El empresario sale del hospital, pero su recuperación viene cargada de discusiones con Amanda y David. ¡Su hijo le acusa de haber matado a Roberto Hurtado! Octavio sigue negándolo, pero cuando escucha la versión de su hijo, no tiene más remedio que confesarlo... ¿con qué intenciones haría esto?

Por otro lado, Amanda sigue con su plan de divorciarse de César, pero esta revelación de su padre hace que la joven abra sus ojos de una vez por todas. La pareja no atraviesa su mejor momento, pero una fuerte confesión puede arreglar cualquier mal que tengan.

Patricia sigue intentando recuperar a su marido mientras David tiene claro que quiere estar con Julia, quien acaba de dar a luz a su bebé. Un encuentro entre los tres en el hospital hace que todo estalle por los aires. ¿Descubrirá David la gran mentira de Patricia?

El próximo jueves, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada. Y si quieres saberlo todo antes que nadie, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!