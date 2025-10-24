Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 36

El parto de Julia se adelanta y se queda sola con su bebé, ¿qué hará ahora?

El ginecólogo le ha dejado claro a la joven que Patricia no se hará cargo de su hijo y que está sola ante el peligro.

Patricia planeó deshacerse de Julia enviándola a Londres y haciéndole creer que allí daría a luz y luego ella se haría cargo de su hijo, pero nada más lejos de la realidad: ahora ella está embarazada y no necesita a la joven para nada.

Justo antes de subirse al avión, Julia sintió unas contracciones muy fuertes y eso ha hecho que vaya a ver a su ginecólogo a pedirle ayuda. Después de examinarla no había duda: se había puesto de parto.

Por suerte, a pesar de que el bebé se ha adelantado varias semanas, todo ha ido bien y el bebé solo necesita pasar tiempo en la incubadora. Julia está desconcertada y asustada, ya que el ginecólogo le ha dejado claro que Patricia no se hará cargo de la criatura.

Julia ha tenido que registrar el nacimiento de su bebé y ha decidido ponerle sus apellidos. Ya no hay vuelta atrás. ¿Qué hará ahora? ¿Pedirá ayuda a Patricia o a David para criar a su hijo?

