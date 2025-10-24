Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 36

Amanda le pide el divorcio César: “No quiero apostar por un amor que me hace daño”

La joven no puede perdonarle a su marido que haya llevado a su padre al límite y haya puesto su vida en peligro.

Amanda le pide el divorcio César: “No quiero apostar por un amor que me hace daño”

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Amanda ha pasado mucho miedo. Por un momento, pensaba que perdía a su padre, pero, por suerte, los médicos han conseguido salvarle la vida. Además, tiene sentimientos encontrados: por un lado, agradece que César evitase que se desangrase, pero, por otro, no puede olvidar que fue él quien lo puso en peligro.

Octavio sobrevive al disparo y recibe la visita de Amanda en el hospital: “Perdóname”

“Te juro por mi madre que no quise matarlo”, le ha asegurado César a Amanda tratando de conseguir su perdón. Sin embargo, ella cree que ha sobrepasado un límite que jamás debería haber cruzado y está muy decepcionada con él.

“Has intentado matar a mi padre dos veces”, le ha recalcado muy duramente ella. Amanda ya no lo reconoce y sospecha si su marido pudo tener un cómplice que le disparase a Octavio.

César ha intentado devolverle su anillo de matrimonio como señal de acercamiento, pero ella le ha frenado y le ha pedido el divorcio: “No quiero apostar por un amor que me hace daño”. ¿Será este el fin de su relación?

“La muerte de su padre no fue un accidente, sino un asesinato”: Serrano comunica a César el resultado del análisis forense

“La muerte de su padre no fue un accidente, sino un asesinato”: Serrano comunica a César el resultado del análisis forense

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Amanda le pide el divorcio César: “No quiero apostar por un amor que me hace daño”

Amanda le pide el divorcio César: “No quiero apostar por un amor que me hace daño”

El parto de Julia se adelanta y se queda sola con su bebé, ¿qué hará ahora?

El parto de Julia se adelanta y se queda sola con su bebé, ¿qué hará ahora?

¡Emilio fue quien disparó a Octavio! Sus recuerdos muestran cómo Saúl le obligó a hacerlo

¡Emilio fue quien disparó a Octavio! Sus recuerdos muestran cómo Saúl le obligó a hacerlo

Octavio sobrevive al disparo y recibe la visita de Amanda en el hospital: “Perdóname”
Mejores momentos | Capítulo 36

Octavio sobrevive al disparo y recibe la visita de Amanda en el hospital: “Perdóname”

César es detenido como sospechoso del disparo a Octavio y Amanda corta toda relación con él: “¡Esto se acabó!”
Mejores momentos | Capítulo 35

César es detenido como sospechoso del disparo a Octavio y Amanda corta toda relación con él: “¡Esto se acabó!”

César arrincona a Octavio en busca de respuestas… ¡y un disparo lo interrumpe todo!
Mejores momentos | Capítulo 35

César arrincona a Octavio en busca de respuestas… ¡y un disparo lo interrumpe todo!

El mexicano lleva a Octavio al acantilado, bajo la premisa de contar la verdad o acabar en el mar, pero un disparo lo cambia todo.

David le pide a Julia que deje de luchar contra sus sentimientos: “Estoy enamorado, sin ti estoy vacío”
Mejores momentos | Capítulo 35

David le pide a Julia que deje de luchar contra sus sentimientos: “Estoy enamorado, sin ti estoy vacío”

El marido de Patricia intenta una última vez que Julia apueste por su relación.

César recibe la peor noticia posible: ¡Octavio queda libre de la cárcel!

César recibe la peor noticia posible: ¡Octavio queda libre de la cárcel!

El desesperado plan de Patricia para salvar su embarazo y su matrimonio con David: “Tenemos que deshacernos de Julia”

El desesperado plan de Patricia para salvar su embarazo y su matrimonio con David: “Tenemos que deshacernos de Julia”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia, dispuesta a romper con Raúl al no poder superar su pasado

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia, dispuesta a romper con Raúl al no poder superar su pasado

Publicidad