Amanda le pide el divorcio César: “No quiero apostar por un amor que me hace daño”

Amanda ha pasado mucho miedo. Por un momento, pensaba que perdía a su padre, pero, por suerte, los médicos han conseguido salvarle la vida. Además, tiene sentimientos encontrados: por un lado, agradece que César evitase que se desangrase, pero, por otro, no puede olvidar que fue él quien lo puso en peligro.

“Te juro por mi madre que no quise matarlo”, le ha asegurado César a Amanda tratando de conseguir su perdón. Sin embargo, ella cree que ha sobrepasado un límite que jamás debería haber cruzado y está muy decepcionada con él.

“Has intentado matar a mi padre dos veces”, le ha recalcado muy duramente ella. Amanda ya no lo reconoce y sospecha si su marido pudo tener un cómplice que le disparase a Octavio.

César ha intentado devolverle su anillo de matrimonio como señal de acercamiento, pero ella le ha frenado y le ha pedido el divorcio: “No quiero apostar por un amor que me hace daño”. ¿Será este el fin de su relación?