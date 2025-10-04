“Ese informe demuestra que Octavio no mató a Roberto Hurtado”: la verdad saldrá a la luz en los próximos capítulos de La Encrucijada

La vida de César da un vuelco cuando recibe grandes noticias de la comandante Serrano: ya están los resultados del análisis forense, señalando que su padre fue asesinado.

Esto provoca un arrebato de furia en César. Tras tantos años, sus investigaciones dan sus frutos. Estuvo a punto de tirar la toalla, pero ahora está claro. Su padre fue asesinado, y todo apunta que fue Octavio. ¡Y quiere tomarse la justicia por su mano!

Álvaro, por su parte, intentará desviar toda la atención sobre Octavio, y señala que ese informe apunta a que Saúl Garza mató tanto a Roberto Hurtado como al director del orfanato. ¿Qué pasará?

La tensión no para de aumentar con cada capítulo de La Encrucijada