“Ese informe demuestra que Octavio no mató a Roberto Hurtado”: la verdad saldrá a la luz en los próximos capítulos de La Encrucijada

El resultado del análisis forense señala que el padre de César murió asesinado y provoca un arrebato de locura en el mexicano. El jueves a las 22.50 horas, dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3.

Julián López
La vida de César da un vuelco cuando recibe grandes noticias de la comandante Serrano: ya están los resultados del análisis forense, señalando que su padre fue asesinado.

“La muerte de su padre no fue un accidente, sino un asesinato”: Serrano comunica a César el resultado del análisis forense

Esto provoca un arrebato de furia en César. Tras tantos años, sus investigaciones dan sus frutos. Estuvo a punto de tirar la toalla, pero ahora está claro. Su padre fue asesinado, y todo apunta que fue Octavio. ¡Y quiere tomarse la justicia por su mano!

Álvaro, por su parte, intentará desviar toda la atención sobre Octavio, y señala que ese informe apunta a que Saúl Garza mató tanto a Roberto Hurtado como al director del orfanato. ¿Qué pasará?

La tensión no para de aumentar con cada capítulo de La Encrucijada, y el próximo jueves a las 22.50 horas tienes dos nuevos que desvelarán muchos detalles. ¡No te los pierdas! Y si quieres adelantarte a la emisión, ¡disfruta de los capítulos en atresplayer!

“Ese loco viene a matarnos”: Saúl sale de la cárcel y pone en alerta a Octavio y Mónica, esta noche en La Encrucijada

"Ese loco viene a matarnos": Saúl sale de la cárcel y pone en alerta a Octavio y Mónica, esta noche en La Encrucijada

