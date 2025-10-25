Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

No te los pierdas

"No te creas ni una palabra": David, a punto de descubrir el engaño de Patricia y Julia en los próximos capítulos de La Encrucijada

Al ver que Julia queda a solas con su marido en el hospital, Patricia se teme lo peor y se presenta en mitad de su encuentro para evitar que la bomba estalle. ¿Lo conseguirá?

"No te creas ni una palabra": David, a punto de descubrir el engaño de Patricia y Julia en los próximos capítulos de La Encrucijada

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

La situación de Patricia en La Encrucijada se complica por momentos. En los próximos capítulos, veremos que, después de dar a luz, Julia amenazará con contarle a todo el mundo el acuerdo al que llegó con la mujer de David para entregarle a su bebé después de su nacimiento.

Patricia hará lo que sea por evitar que su vida se desmorone y se presentará en el hospital tras sospechar que Julia ha quedado con David para contárselo todo. ¿Logrará evitar que la verdad salga a la luz?

Por otro lado, Sara intentará que Amanda se replantee su decisión de divorciarse de César. El mexicano tiene claro que la hija de Octavio es la mujer de su vida, pero todo lo que ha pasado impide que Amanda pueda seguir con él como si nada.

Además, Saúl seguirá ganándose la confianza de César como parte de su plan de venganza contra Octavio Oramas y su familia. ¿Cuál será su próximo movimiento?

No te pierdas los próximos capítulos de La Encrucijada para descubrirlo, el jueves, tras El Hormiguero. Pero si no puedes esperarte, ya los tienes disponibles en atresplayer.

El parto de Julia se adelanta y se queda sola con su bebé, ¿qué hará ahora?

El parto de Julia se adelanta y se queda sola con su bebé, ¿qué hará ahora?

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

"No te creas ni una palabra": David, a punto de descubrir el engaño de Patricia y Julia en los próximos capítulos de La Encrucijada

"No te creas ni una palabra": David, a punto de descubrir el engaño de Patricia y Julia en los próximos capítulos de La Encrucijada

Ökkes

¿Quién es Ökkes? Descubrimos la verdad del hombre que odia a Halis Korhan y cómo usa a Seyran y Ferit para su venganza

Gabriel

"Andrés no puede despertarse": Gabriel, dispuesto a matar a Andrés la próxima semana en Sueños de libertad

Jaime Gutiérrez se despide de su personaje en Sueños de libertad: "Ir conociendo a Raúl en cada capítulo ha sido un regalo"
Entrevista exclusiva

Jaime Gutiérrez se despide de su personaje en Sueños de libertad: "Ir conociendo a Raúl en cada capítulo ha sido un regalo"

Silvia Marsó y Abel Folk
Sobre las tablas

Del escenario a la televisión: Abel Folk y Silvia Marsó, una pareja artística con historia antes de La Encrucijada

Bahar
Avance

¡El hospital se viste de luto! Dos muertes sacudirán a nuestros protagonistas en los próximos capítulos de Renacer

Bahar vive su momento más feliz convertida en doctora. Pero una tragedia inesperada está a punto de cambiarlo todo. No te pierdas los nuevos capítulos.

El destino de Seyran y Ferit, en manos del enemigo más despiadado de los Korhan: este domingo, nuevo capitulazo
Avance

El destino de Seyran y Ferit, en manos del enemigo más despiadado de los Korhan: este domingo, nuevo capitulazo

El amor de #Seyfer volverá a ponerse a prueba. ¿Están preparados para este nuevo golpe? No te pierdas el nuevo capítulo de Una nueva vida. El domingo, a las 22.00 horas, en Antena 3

Capítulo 422 de Sueños de libertad; 24 de octubre: Raúl se marcha para siempre de Toledo y de la vida de Claudia

Capítulo 422 de Sueños de libertad; 24 de octubre: Raúl se marcha para siempre de Toledo y de la vida de Claudia

Claudia toma una drástica decisión y rompe con Raúl: “No puedo casarme contigo”

Claudia toma una drástica decisión y rompe con Raúl: “No puedo casarme contigo”

El amor triunfa entre Irene y José: “La vida nos está dando una segunda oportunidad”

El amor triunfa entre Irene y José: “La vida nos está dando una segunda oportunidad”

Publicidad