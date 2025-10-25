La situación de Patricia en La Encrucijada se complica por momentos. En los próximos capítulos, veremos que, después de dar a luz, Julia amenazará con contarle a todo el mundo el acuerdo al que llegó con la mujer de David para entregarle a su bebé después de su nacimiento.

Patricia hará lo que sea por evitar que su vida se desmorone y se presentará en el hospital tras sospechar que Julia ha quedado con David para contárselo todo. ¿Logrará evitar que la verdad salga a la luz?

Por otro lado, Sara intentará que Amanda se replantee su decisión de divorciarse de César. El mexicano tiene claro que la hija de Octavio es la mujer de su vida, pero todo lo que ha pasado impide que Amanda pueda seguir con él como si nada.

Además, Saúl seguirá ganándose la confianza de César como parte de su plan de venganza contra Octavio Oramas y su familia. ¿Cuál será su próximo movimiento?

No te pierdas los próximos capítulos de La Encrucijada para descubrirlo, el jueves, tras El Hormiguero. Pero si no puedes esperarte, ya los tienes disponibles en atresplayer.