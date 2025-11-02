Prepárate para los capítulos más intensos: divorcio y desesperación sacuden a los Oramas en La Encrucijada

La Encrucijada entra en una fase decisiva con dos tramas que marcarán un antes y un después en la historia de los Oramas.

Por un lado, Amanda y César tomarán una decisión que sacudirá los cimientos de su relación: el divorcio es inminente, y con él, se abre una nueva etapa llena de incertidumbre, reproches y revelaciones que afectarán a toda la familia. ¿Serán capaces de superar este bache? ¿O su ruptura es inevitable?

Mientras tanto, David, el hijo mayor de Octavio, atraviesa un momento de profunda vulnerabilidad. Descubrir el falso embarazo de Patricia ha sido un golpe muy duro, y solo es el primero de los muchos que se va a llevar.

Por su parte, Patricia y Julia están destrozadas por descubrirse su mentira y por haber traicionado la confianza de David. Su comportamiento errático y su aislamiento creciente alertan a quienes le rodean, y un gesto desesperado pondrá en jaque a todos.

El próximo jueves, a las 22.50 horas, te esperan dos capítulos muy intensos en los que una decisión desesperada podría cambiarlo absolutamente todo.