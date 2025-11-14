Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 437

Andrés tiene recuerdos nítidos de antes de la explosión... ¡frente a Gabriel y María!

En mitad de una conversación con su mujer y su primo, recuerda lo que pasó antes de la explosión.

Andrés ha interrumpido una conversación entre Gabriel y María. Mientras hablaba con ellos y les comentaba que iba a reincorporarse al trabajo... ¡ha comenzado a recordar!

El joven ha tenido un recuerdo nítido de cómo Maríase levantó de la silla de ruedas antes de que él se fuera a la fábrica, y de cómo en la sala de calderas Gabriel reconoció que él mismo había saboteado todo.

¿Qué va a hacer ahora Andrés?

María y Gabriel se han dado cuenta de que algo le sucedía, sin embargo, han pensado que era que no se había tomado una pastilla.

¿Conseguirá demostrar que sus recuerdos son reales? ¿Le creerán?

Series

