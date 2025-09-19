Álvaro, contra las cuerdas: la comandante Serrano sospecha sobre sus negocios con Nando

Octavio Oramas es incapaz de quedarse quieto, especialmente si su reputación y el futuro de su empresa está en juego. Por ello, ahora que no cuenta con el respaldo de Méndez, está haciendo todo lo posible por ganarse a la comandante Serrano y descubrir sus puntos débiles. Y, una vez más, ha sido Álvaro el que ha tenido que dar la cara por su jefe.

El abogado se ha presentado en el cuartelgeneral para ofrecer su ayuda en todo lo que pueda con respecto al caso que concierne a su jefe, pero la comandante Serrano ha pillado sus intenciones en un abrir y cerrar de ojos.

“¿Por qué no se deja de formalidades y va al grano?”, ha preguntado directamente, sabiendo que era cuestión de tiempo que conociese a Octavio Oramas y a su séquito.

Álvaro no entendía a que se refería, pero pronto se lo ha explicado: “¿Qué hacen pagando la defensa de un maltratador como Fernando Gascón?”, ha preguntado, refiriéndose al caso de Nando.

Álvaro, entre la espada y la pared, no le ha quedado otra que reconocer que todo formaba parte de una bpara mandar a ese hombre a la cárcel, pero parece que a la comandante no ha terminado de convencerle su respuesta. Sin duda, es un hueso duro de roer que no será nada fácil de controlar.

¿Será el fin de los negocios de los Oramas?