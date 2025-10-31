Crisis en el grupo Oramas: se cae el proyecto del golf tras la confesión de Mónica

Aunque el crimen de Roberto Hurtado ha prescrito, que la verdad haya salido a la luz es algo que ha perjudicado especialmente al grupo Oramas. Por un lado, culpan a Mónica de asesina y por otro a Octavio por cómplice.

Álvaro se ha visto obligado a convocar una reunión de urgencia en el grupo Oramas para hablar con todos los accionistas e informarles de la crítica situación que vive la empresa después de los últimos acontecimientos.

“Se acabó el proyecto del torneo de golf”, ha comunicado el abogado como consecuencia de las noticias que han surgido sobre la muerte de Roberto Hurtado. Octavio no ha dudado en culpar a César de lo sucedido, al igual que a su hijo David, por haber encendido la mecha.

Álvaro recuerda que la situación ya había empeorado hace tiempo por la mala relación entre Octavio y César. ¿Encontrarán alguna solución para salvar la empresa? ¿Servirá esto para dejar a un lado sus diferencias?