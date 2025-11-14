Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 437

¡Llegan los nuevos productos de Brossard a Perfumerías de la Reina!

A pesar de la ilusión de Cloe, las chicas de la tienda no reciben la nueva mercancía con el mismo entusiasmo.

Cloe ha llegado con los nuevos productos directos de Francia a la tienda en Toledo.

La mercancía de Brossard entra a la venta, y a las chicas de la tienda no les ha hecho ninguna gracia. La jefa ha estipulado que los productos franceses tendrán más visibilidad a la hora de exponerse... ¡Y a Carmen no le ha sentado nada bien!

A pesar de que la sevillana ha intentado rebatirle, lo cierto es que Cloe se ha negado en rotundo, los productos de Brossard ocuparán las vitrinas principales.

La francesa le ha explicado que Marta ya está al tanto de esta orden, pero eso no ha convencido a ninguna de las tres. Además, parte de los productos venían rotos por el transporte.

¿Qué van a hacer ahora?

Series

