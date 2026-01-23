Un regalo inesperado siembra la duda sobre el paradero de Octavio: ¿está realmente muerto?

Ha pasado un año desde que el terror acabase en Oramas. Octavio se sacrificó por todos y se llevó consigo a Saúl, acabando con su vida y con sus torturas. A pesar de que la policía no encontró el cuerpo del empresario, todo parecía indicar que también había fallecido.

Y la familia Oramas ha seguido adelante. Con motivo del primer cumpleaños de Bruno, el bebé de Amanda y César, todos se reúnen para esta ocasión tan especial.

Un año donde todos han cambiado: a David le va genial en la empresa y disfruta del pequeño David y de Nuria junto con Julia, además de conseguirle un permiso temporal a Patricia para salir de la cárcel; Sara y Kevin esperan un bebé, algo que tiene muy orgullosa a Carmen; Mariví y Humberto afianzan su relación; Laura ha vuelto con Omar a México; y Amanda y César viven felices en matrimonio y con su bebé.

Llega la hora de abrir los regalos, y Carmen trae uno “de última hora”, sin remitente y que acaba de entregar el cartero. El misterioso paquete trae una carta de felicitación que Amanda y David se quedan en shock al leer: ¡es la letra de Octavio!

Todos leen la carta del gran empresario que, presuntamente, perdió la vida hace un año, regalándole a su nieto un oso de peluche igual al que tenía Amanda cuando era pequeña. David cree que Octavio pudo haber programado el envío, pero las dudas sobrevuelan en la familia. ¿Habrá muerto realmente Octavio? ¡Siempre habrá un misterio más en Oramas!