Capítulo 515 de Sueños de Libertad; 10 de marzo: Paula y Tasio se besan mientras Digna y Damián adelantan su boda

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Digna y Damián han decido adelantar su boday casarse esa misma tarde: “Me voy contigo al fin del mundo”, le ha dicho emocionada la Merino. Y es que Luz y Begoña la han animado a que siga su corazón ¿Por qué esperar?

Paula y Tasio no han podido evitar besarse.Y, ¡Manuela lo ha visto todo! ¿Regañará a Paula por acercarse tanto al marido de Carmen?

Las cosas no van demasiado bien para la fábrica. Marta le ha contado preocupada a Carmen, “quizá toda la plantilla se vaya a la calle”.

Por otro lado, Luz cree que Miguel podría padecer un trastorno autista, pero él no se lo ha tomado nada bien. “Nadie le ha pedido que investigue nada”, le ha espetado.

En otro orden de cosas, Mabel le ha propuesto a Claudia y Salva ir por la tarde a Toledo.

Y Valentina no le ha contado a su madre donde trabaja porque le da miedo que Rodrigo se entere. Y es que recordemos que la amiga de Cloe ha sufrido mucho a su costa.

Además, Gabriel no ha dudado en contratar a Álvaro como nuevo transportista de la empresa. Lo que no sabe es que se trata del novio de Beatriz. Y aunque ella le ha regañado, Álvaro le ha dejado claro cuál es su plan: “estando en la empresa puedo vigilarle más de cerca sin levantar sospechas”. ¿Cuánto tardará Gabriel en descubrirle?